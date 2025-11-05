トランプ米大統領/Aaron Schwartz/Getty Images

（ＣＮＮ）「インフレなど起きていない」。トランプ米大統領は2日夜に放映されたテレビ番組「60ミニッツ」のインタビューでそう述べた。「食料品の価格は下がっている」

二つの虚偽の主張を展開したトランプ氏は、バイデン前大統領を悩ませた政治的失策を繰り返している。この失策は民主党が政権の座を手放す一因となった。トランプ氏は国民が日常生活で経験している経済の現実を否定しているように見える。

トランプ氏が同様の政治的誤算を犯しているかどうかはまだ分からない。バージニア州、ニュージャージー州、ニューヨーク市で４日に行われた選挙がその兆候となるかもしれない。

インフレ率はバイデン政権時代の危機的水準からは程遠いものの、完全に消え去ったわけでもない。インフレ率は再び上昇傾向にあり、9月には1月以降で最高の水準に達した。この一因はトランプ氏の関税政策にある。

食料品の価格も下落しておらず、主要商品カテゴリー全てで軒並み上昇している。労働統計局によると、トランプ政権発足以降の上昇幅は1.4%にのぼる。

こうした現実を認めない姿勢は、米国人にとって受け入れ難い。買い物のたびに物価高騰を実感している多くの国民は現在の経済状況を本気で憎んでいるからだ。

SSRSが実施したCNNの最新世論調査によると、米国人の72%が経済状況は悪いと回答。47%は国が直面する最大の課題に経済と生活費の高騰を挙げる。

バイデン氏も経済状況に関する世論調査の結果は悲惨だった。

2022年6月、何百万人もの国民が人生で最高値を記録したガソリン価格に苦しみ、インフレ率が40年ぶりの高水準に達したとき、バイデン氏は力強い国内総生産（GDP）成長を強調した。

「見てほしい。私たちの経済は今、世界で最も急速に成長している」と、バイデン氏はABCニュースの番組で訴えたが、CNNは後にこの主張が誤りだと判断した。

バイデン氏はインフレが「我々の生活を脅かす悩みの種」であると認めながらも、「主に食料とガソリンで起きている」として軽視した。

24年当時、国民が価格の手頃さを最大の懸念事項とみていたことを考えると、こうしたインフレ軽視の姿勢が同年の大統領選で民主党への打撃になった可能性が高い。インフレ率は低下していたとしても、物価は依然として上昇していたうえに、非常に高い水準から上昇していた。ただ上昇ペースが鈍化していたにすぎない。そのため、バイデン政権が経済は好調だと何度発信しても、有権者の心が動くことはなかった。

「賃金は上がり続けている。インフレ率は低下し続けている。インフレ率は9%から3%に下落した。これは世界最低水準であり、さらに低下傾向にある」とバイデン氏は24年の一般教書演説で述べた。「時間はかかるが、米国民はそれを実感し始めている。消費者調査は、消費者信頼感の急上昇を示している」

有権者はバイデン氏の言葉を真に受けなかった。同氏の演説は、有権者が耐え忍んでいる物価上昇の累積的な影響を一蹴したのだ。

トランプ氏の戦略はバイデン氏のそれと全く異なる。23年と24年当時、バイデン氏は物価上昇が鈍化していると正しく主張した。そして、物価高騰を認めた際には、いつものように企業に責任を転嫁した。

トランプ氏はただ虚偽を並べ、バイデン氏を責め立てるだけだ。

しかし、いずれにせよ結果は同じかもしれない。国民は、有権者の実体験を見ようとしない政治家を快く思わない。スーパーに行くたび高価格に打ちのめされる現状ではなおさらだ。

現実を認める

興味深いことに、トランプ氏はバイデン氏の欠点を見つけ、インフレが国民にもたらした苦痛を十分に認識していないとして頻繁に批判した。

大統領に就任した結果、これらの問題は当然、トランプ氏にもすぐに降りかかった。しかし、バイデン氏を責めたり、現実を否定したりしたところで効果はないようだ。トランプ氏はすでに景気悪化の責任の大部分を背負い始めている。CNNの世論調査によると、約10人中6人（61%）はトランプ氏の政策が米国の経済状況を悪化させたと回答している。

国民は物価高に不満を漏らすだけでなく、行動で示している。チポトレ、コカ・コーラ、クロックスなどの消費財メーカーは先月の決算発表で、中間層や低所得者層の顧客が財布のひもを締めていると述べた。

少なくとも理論上において経済は依然として堅調だが、雇用の低迷は連邦政府のセーフティーネット給付の縮小と相まって国民の神経をすり減らしている。米国で最も脆弱（ぜいじゃく）な層の一部では、ローンの不履行や延滞が再び増加している。

雪だるま式インフレ効果

インフレの問題は、それが積み重なっていくことにある。たとえ新型コロナのパンデミック（世界的大流行）後のバイデン政権下よりも現在の物価上昇が小さいとしても、何年にもおよぶ物価上昇は雪だるま式の効果をもたらす。

ムーディーズ・アナリティクスの最新のインフレレポートに基づくデータによると、典型的な米国世帯は、24年9月時点と同じ商品やサービスを購入するために、毎月208ドル（約3万2000円）多く支出している。同時期に遊説中のトランプ氏がインフレは制御不能だと主張していたことを覚えておこう。

ムーディーズは、インフレの影響で平均的な世帯の支出は21年初頭と比べ月1043ドル増加していると結論付けている。

つまり、米国民が4年前と同じ量の物を買うには、給与から1000ドルも余分に出費しなければならなくなっているということだ。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は先週、政治家が好んで引用する個人消費やGDPの伸びといった指標を国民が気にしない理由を説明した。

「消費者はそうした話に興味がない」とパウエル氏は先月29日の記者会見で述べた。「物価は上昇している。それ以上に、人々がインフレにこれほど不満を抱いているのは、21年、22年、そして23年に経験したインフレが原因だ。物価はそれほど上昇していないと言えるかもしれないが、それは人々が2、3年前のインフレによる物価上昇を感じていないということではない。国民は実感している。だからこそサンプル調査をすれば、国民の大部分が依然としてインフレに強い不満を抱いていることがわかるのだ」

パウエル氏は、給与が増え、物価上昇の影響が薄れるには時間がかかるとの見通しを示した。

一方、トランプ氏にとっての教訓は、民主党の政治戦略家デービッド・プルーフ氏によって最も端的に示されているかもしれない。

CNNのジェイク・タッパー氏とアレックス・トンプソン氏がバイデン氏の任期終盤における認知機能の低下について書いた著書「Original Sin（原罪）」の中で、プルーフ氏は、民主党の致命的な過ちは有権者が目にしている現実を否定したことにあると指摘した。

「我々は党として、国民に対し、彼らが見ているものが真実ではないと示唆することなど二度とあってはならない」

本稿はＣＮＮのデービッド・ゴールドマン記者とマット・イーガン記者による分析記事です。