BS−TBSは5日、都内の同局で、開局25周年特別番組の説明会を行った。

同局は12月1日に開局25周年を迎える。サスペンス、紀行、時代劇、音楽、スポーツで記念の特別番組を放送する。

12月7日午後7時からはドラマ「江戸川乱歩原作 名探偵・明智小五郎『怪人二十面相』」を放送する。24年9月に放送した「黒蜥蜴」に続くシリーズ第2弾。2時間ドラマの帝王、船越英一郎（65）が前作に続き、明智小五郎を演じる。

同14日午後7時からは女優芳根京子（28）が出演する「25年目の恋〜もう一人の芳根京子、ローマへ行く〜」を放送。職業と年齢はそのままの「もう一人の芳根京子」が主人公の物語が展開する、紀行とドラマが融合した新感覚の番組となっている。芳根は「リアルなのかフィクションなのか、境目が曖昧になっている不思議な世界に皆さんをお連れできたらうれしい」とコメントした。

同28日は午後6時から「水戸黄門スペシャル」、午後8時から五木ひろし（77）のデビュー60周年記念コンサート「五木JAM」を続けて放送する。水戸黄門の新作は約7年ぶり。輪島・金沢を舞台とした世直し旅で、武田鉄矢（76）が水戸光圀を演じる。

同29日は午後6時から「MLB大谷翔平ハイライト2025」を放送。二刀流でワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース大谷翔平投手（31）の異次元の活躍を徹底解剖する。

また12月5日から7日の3日間、赤坂BLITZスタジオで体験型イベント「おかげさまで25周年 BS−TBS大感謝祭！〜赤坂で乾杯しよう〜」を開催する。「吉田類の酒場放浪記」「町中華で飲ろうぜ」など人気番組のトークステージや、「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」の公開収録も予定している。