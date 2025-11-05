UNISON SQUARE GARDENがTVアニメ『うるわしの宵の月』OP/ED主題歌ダブル書き下ろし！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

UNISON SQUARE GARDENが、来年2026年1月から放送開始のTVアニメ『うるわしの宵の月』のオープニング、エンディングともに主題歌を担当することが発表となった。

『うるわしの宵の月』は、『このマンガがすごい!2022オンナ編』第4位ランクイン /『 第12回ananマンガ大賞』準大賞 /『全国書店員が選んだおすすめ少女コミック2022』1位など、やまもり三香の人気作。解禁と共にアニメティザーPVも公開された。

今回のタイアップは、詞曲を担当する田淵智也（B）がやまもり三香の漫画のファンであり、これまでにも漫画作品を彷彿とさせる楽曲を制作したり、『うるわしの宵の月』単行本1巻発売時にやまもりと対談するなど、長年に渡る関係性から実現した。

アニメ主題歌の解禁に際し、田淵智也からコメントが届いた。

さらに、曲タイトルも発表となった。オープニング主題歌に「うるわし」、エンディング主題歌に「アザレアの風」。どんな楽曲になるのか想像を膨らませながら待とう。

そして、来月12月5日北海道カナモトホールを皮切りにスタートするUNISON SQUARE GARDEN全国ツアーのタイトルが”UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」”に決定。本ツアーではオープニング主題歌「うるわし」を聴けるとのことだ。

ぜひお近くの会場へ足を運んでほしい。

＜田淵智也コメント＞

津野米咲という友達に教えてもらってやまもり先生の作品に出会い、どの作品にも感動しすぎて勝手にこっそり曲を作っていたんですが、巡り巡ってこんなことになってしまいました。

やまもり先生のこの美しすぎる世界にロックバンドの声と音は果たして合うのだろうか？お話があった時は相当悩みました。しかしやまもり先生、丸山監督はじめアニメスタッフ皆様とお話させてもらいながら見えてきたのは「ロックバンドだから持っている隠せないエッヂ感」と「ボーカル斎藤宏介が可能にするこの作品と親和性のある色気」でした。

そこを目指して浮かび上がってくるメロディと歌詞を掬い取り、楽曲を完成させました。

作品の片隅でほのかな光を放ち、時にドラマのお手伝いをできたらと思っています。

オープニング主題歌、そしてエンディング主題歌を担当しますUNISON SQUARE GARDENです。

よろしくお願いします。

UNISON SQUARE GARDEN 田淵智也

●作品情報TVアニメ『うるわしの宵の月』2026年1月から放送開始

オープニング主題歌

「うるわし」

エンディング主題歌

「アザレアの風」

●ライブ情報

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」

=2025年=

12月5日(金) 北海道・カナモトホール

12月7日(日) 北海道・旭川市民文化会館

12月14日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

12月19日(金) 兵庫・アクリエひめじ

12月20日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

=2026年=

1月9日(金) 大阪・フェスティバルホール

1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール

1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール

1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール

1月23日(金) 宮城・サンプラザホール

1月25日(日) 新潟・テルサ

1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス

2月1日(日) 香川・レクザムホール

2月5日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月6日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2月11日(水祝) 東京・TOYOYA ARENA TOKYO

https://unison-s-g.com/tour2025-2026/

