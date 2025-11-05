これもまた、オフシーズンの風物詩と言えるかもしれない。

巨人FA捕手・甲斐拓也の“存在価値”はますます減少…同僚岸田が侍J選出でジリ貧状態

来年開催のWBCを見据えて15、16日に行われる日韓戦で、出場辞退が相次いでいる。3日、NPBエンタープライズは侍ジャパンに選出されていた種市（ロッテ）、牧原（ソフトバンク）、及川（阪神）の辞退と、佐々木泰（広島）の追加招集を発表した。

10月8日のメンバー発表では、代表入りが確実視されていた阪神の才木、西武の今井や高橋光らの名前はなし。

「いずれもメジャー挑戦の可能性があったので、声がかかった時点で断った」ともっぱらだ。

そうでなくとも、オフシーズンはケガの治療や休養に充てたい時期だ。この日、辞退が発表された3人も、種市は腰痛、残り2人はコンディション不良。WBC本番ならいざ知らず、強化試合に無理して出場する必要はない──と判断しても不思議ではない。

「近年はオフの国際試合と、それに伴う辞退続出がセットになっている。球団も選手に無理をさせたくない。侍ジャパン派遣は渋りがちです。過去、本人の希望で出場し、無理をして故障した選手もいた。辞退者がさらに増える可能性はあります」（球界関係者）

本番で使うつもりもない選手を押し付けられる井端代表監督も、頭が痛いか。

◇ ◇ ◇

ところで、侍ジャパンといえば巨人・岡本はなぜ今オフ、メジャー挑戦を見据えながらも代表入りしているのか。その裏には、井端監督と岡本の間にある“ただならぬ絆”が見え隠れする。いったいどういうことか。

