2勝目には驚きませんが、まさか8打差を追いつくとは……。

【羽川豊氏コラム】国内男子プロに欲しい「日の丸を背負う試合」…五輪に加え、もうひとつのカギはマスターズです

米女子ツアー「メイバンク選手権」最終日、山下美夢有（24）はボギーフリーの65で回り、通算18アンダーで並んだ3人によるプレーオフを制しました。夏の全英女子オープンに次ぐ勝利は、見事な大逆転劇でした。今季は次戦の日米共催大会を含め残り3試合。「もう一丁」があっても不思議ではありません。

山下のスイングは体の軸がしっかりしていて、上下左右へのズレがない。トップの位置などが微妙に変わることはあってもすぐに修正できる。大きく崩れることがないスイングが安定感のベースです。

昨季は古江彩佳がメジャーのエビアン選手権に勝って、年間最少平均ストローク（69.99）の選手に贈られる「ベアトロフィー」を手にしました。山下のプレースタイルは古江に似ています。身長150センチは古江とほぼ同じ。持ち球のドローの曲がりは古江ほど強くありません。平均飛距離（246.05ヤード）はツアー143位（古江252.5ヤード=116位）。ショットの精度と小技のうまさが光ります。

今回のコースは6536ヤードのパー72。同ツアーはティーイングエリアを前方へよく動かします。実際の総距離より短くなる大会が多く、平均飛距離が240ヤードくらいでも山下や古江クラスのショット力なら勝負になります。

ちなみに、山下が優勝した全英女子の会場（ロイヤルポースコールGC）は6748ヤード・パー72でした。強風の中で苦戦しながら頂点に立った技術とメンタルは「ゴルフは飛距離ではない」ということを改めて教えてくれました。

山下といえばパターもうまい。今回のプレーオフではカップ1つの曲がりを見事に読み切り、7メートルのバーディーパットをカップイン、勝負を決めた。パッティングもスイング同様、体幹を使った大きな筋肉で低く長いストロークが特徴。パット巧者はショットへの心理的な負担を減らし、競り合いではライバルに重圧を与えることができます。

山下のパッティングで頭に浮かんだのが竹田麗央です。竹田もツアールーキーで3月の「ブルーベイLPGA」で早々と優勝し、「今年はあと2つ、3つ勝つのでは」と期待しました。268.2ヤードの飛距離は32位。バーディー数367は1位、パーオン率76.99％も1位、パーを下回るラウンド数69回と60台のスコア44回はともに1位。複数回勝っていてもおかしくない数字です。

問題はパッティングです。平均パット数30.48という数字は、主なスタッツの中で極端に悪い。聞くところによると、フェード打ちの竹田は時に、パターヘッドの動きがややスライス打ちになるという。ベント芝でボールの転がりがスムーズな時にはカップインしても、バミューダやポアナ芝ではきれいな縦回転でないとカップに蹴られることがある。本人もパットが課題ということはわかっているでしょうが、これまでの打ち方を変えるとタッチが合わなくなることが懸念されます。

スイング同様、別の打ち方にしたり、元に戻したりするとドロ沼にはまることもあるのでそこは怖い。ビデオチェックだけでなく、最新機器を使ってデータを取り、数値化してみるのもいいかもしれません。抜群のショット力を有する竹田ですから、パッティングが山下レベルになれば、年間5勝も狙える。伸びしろが十分だけに楽しみです。