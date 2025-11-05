ブラック

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Sense Pro」を11月20日に一般発売する。直販価格は24,200円。JBLオンラインストアのほか家電量販店やECで扱われる。カラーはブラック、グレージュ、ブルー、パープル、ホワイトの5色を展開。パープルはヨドバシカメラ、ホワイトはAmazon限定。一般販売に先駆け、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを行ない、目標達成率7,200%超えを記録した。

グレージュ

ブルー

パープル(ヨドバシカメラ限定)

ホワイト(Amazon限定)

耳を塞がずに装着できるタイプながら、16.2mm径ドライバーとJBL独自のアルゴリズムによる低音再現で、開放型でも力のあるサウンドを狙ったモデル。

Bluetoothは6.0で、LDACやLC3などに対応し、Hi-Res Audio Wirelessの認証を取得している。専用アプリ「JBL Headphones」と組み合わせるとEQやPersoni-Fi 3.0などのカスタマイズも可能で、JBL空間サウンドにも対応する。

音漏れを抑える「OpenSoundテクノロジー」を搭載し、開放型の弱点をケアした点も特徴。また、3D形状イヤーフックと液状シリコンを用いたフィット構造、さらに前モデルで評価された20度の角度調整機構を採用し、フィット感や音の当て込みが調整しやすいとしている。

ビジネスからエンターテインメントまで幅広いシーンを想定し、左右合計4基のビームフォーミングマイクと骨伝導センサーを用いた通話最適化を行い、快適な通話を実現したという。

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で約8時間、ケース併用で最大約38時間。ワイヤレス充電、急速充電、マルチポイントもサポートする。重量は片側約11.6gで、防水防塵はIP54。