【はま寿司】希少部位「まぐろはらみ」が110円はお得...。特大「かき揚げ握り」も110円で楽しめるフェア開催中。

全国のはま寿司では、2025年11月5日から「はま寿司 大切りデカねた祭り」を開催しています。

本鮪中とろも豚角煮も穴子もビッグサイズ

マグロ1尾から数％しか取れないという"はらみ"が大切りで提供される「大切りまぐろはらみ」と、タマネギやニンジン、インゲン、ジャガイモ、サツマイモを軽い食感のかき揚げに仕上げた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、いずれも110円とお得に食べられます。

「至福の一貫」シリーズからは、"黒いダイヤ"とも称される本鮪の旨みを味わえる「地中海産 大切り本鮪中とろ」と、醤油でじっくり甘辛く煮込んだ「大判豚角煮握り（からし付き）」がそれぞれ319円で販売中。また、ふんわりととろけるような穴子をまるごと1本のせた贅沢な「一本穴子」が528円で登場しています。

このほか「青森県産 大粒蒸しほたて」、「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」が、それぞれ176円で楽しめます。

サイドメニューでは、アジのふわふわ食感をサクサクの衣で味わえる「長崎県産あじのアジフライ（タルタルソース）」が242円で登場。

「はまカフェラボ」には、人気の「たまごプリン」に甘酸っぱさが特長の角切りリンゴ煮と甘いキャラメルソースを合わせた、秋ならではの「りんごとプリンのスイートキャラメルパルフェ」が429円。温かいフレンチトーストに粒あんとバターをのせた「あんバターフレンチトースト（バニラアイス添え）」が363円で楽しめます。

いずれも商品がなくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。

また、はま寿司の公式Xでは、11月4日から6日23時59分まで、抽選で合計40人にはま寿司で使えるお食事優待券5000円分が当たるキャンペーンを実施しています。

はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォローし、「#はま寿司の大切りデカねた祭り」と【食べたいねた】を記載して、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポストすれば応募完了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部