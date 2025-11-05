ぷるぷる＆もちもち食感がたまらんゴンチャから「豆花（トウファ）」を使った新作が登場だよ〜《先行販売中》

ゴンチャは、2025年11月6日から、台湾スイーツ豆花（トウファ）とパールを合わせたデザートティー「台湾豆花パール」を期間限定で販売します（一部店舗を除く）。

台湾スイーツをゴンチャ流に

「豆花（トウファ）」は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のデザートで、次なるアジアンスイーツとしても注目されています。

そんな豆花を使用した新商品は、まろやかでコクのあるミルクティーと、シャリシャリ食感がリッチなジェラッティーの2種類。

クルーが考案したドリンクのアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」で、400件以上あった応募の中から社内選考を経て、SNSでの投票で第1位に選ばれた期待の新作です。

・台湾豆花パールミルクティー（ICED/M）

ブラックミルクティーに、「豆花（トウファ）」と人気トッピングのパールを合わせています。飲み進めるたび、ぷるぷるの豆花ともちもちのパール、2つの風味と食感を楽しめる一杯。仕上げのチョコソースが、味わいのアクセントになっています。

価格は650円。追加トッピングはできません。

・台湾豆花パールジェラッティ（FROZEN/M）

芳醇なブラックミルクティーの香りに、「豆花（トウファ）」とパール2種類の風味と食感、さらにフローズンティーのシャリシャリ感を味わえる、贅沢な一杯です。デザートのような飲みごたえと満足度が魅力。

価格は680円。甘さ・氷の量の変更、追加トッピングはできません。

・豆花（トウファ）

素材本来の味わいを引き立て、ゴンチャのお茶と相性抜群の特製豆花。ふわっと広がる豆乳の香りと、やさしい甘さ、なめらかでぷるぷるの食感を楽しむことができるトッピングです。

「焙じ茶ミルクティー」や「黒糖烏龍ミルクティー」に合わせるのがおすすめ。

価格は90円。

11月6日からの全国販売に先駆け、ららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店のほか、商品を考案したクルーが在籍した横須賀中央店では10月30日から先行販売中。

また、商品取り扱い全店でモバイルオーダーの先行販売も実施中です。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部