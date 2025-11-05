「いつもよりおいしい！」“マイ曲げわっぱ”で給食を 自分たちで作った器で食べるあきたこまち 秋田・大館市
大館市の児童が自分たちで作った「曲げわっぱ」の器で、給食のごはんを食べました。
世界に1つだけの“マイ曲げわっぱ”で食べる給食のごはん。
特別な味わいだったようです。
先月末、大館市にある城南小学校の4年生の教室です。
午前の授業が終わり、子どもたちが次々と受け取っているのは、大館の伝統工芸品、「曲げわっぱ」。
まもなく始まる、給食の時間で使う、“自分だけの器”です。
城南小学校では、9月に、4年生の児童が「曲げわっぱ」の底の板を取りつける作業などを体験しました。
その後、職人の手で仕上げられ、この日の給食ではじめて使いました。
大館市産のあきたこまちをそれぞれの「曲げわっぱ」にたっぷりと盛りつけます。
ごはんそのものは、いつもの給食と同じですが、大館が誇る「曲げわっぱ」、それも、自分で作ったもので食べるごはんは、特別な味わいだったようです。
児童
「曲げわっぱでごはんを食べるとふつうのごはんよりもなんだか『大館だな』って感じがしました」
児童
「自分で作った曲げわっぱでごはん食べたらいつもよりおいしいと思いました」
児童
「小学校の中ではいちばんいい思い出になったと思います」
木の香りも広がり、児童の食欲がいつもよりも増している様子でした。