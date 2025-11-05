11月4日、元HKT48で現在は女優やグラビアで活躍する田中美久がXを更新。その大胆な投稿が、ファンの間で大きな話題となっている。

「田中さんは《むっちむちのメイキング投稿しました》とコメントを添え、モノクロの写真をアップしました。上半身にはリブニットを着用しているものの、下は下着姿のままと見られ、レース調の下着と素肌がチラリとのぞくショットとなっています。ナチュラルでありながらも、どこか挑発的な1枚に、ファンからは興奮の声が相次ぎました」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《鼻血出ないやつ?》

《まさかみくりんがこんなにセクシーになるとは》

《入会します》

といったコメントが並び、ファンクラブ限定のメイキング動画への関心が急速に高まっている。田中のファンクラブ『miclub』は、オフィシャルサイトから入会可能。月額1100円で、秘蔵映像やオフショット、ファンクラブ限定のライブ配信などが楽しめる特典がついている。

「田中さんは2013年、HKT48のオーディションに合格し、アイドルとして活動をスタートしました。2016年の『AKB48 45thシングル 選抜総選挙』では45位にランクイン。初出場でありながら、最年少でのランクインという快挙を達成しています。その後はグラビア界でも頭角をあらわし、人気雑誌の表紙を次々と飾る存在となりました」（前出・芸能ジャーナリスト）

2017年には「週刊ヤングジャンプ」で初の水着グラビアを披露。以降、「アップトゥボーイ」や「EX大衆」などで表紙を飾り、グラビアクイーンとしての地位を確立した。2021年にはファースト写真集『1/2少女』（双葉社）を発売し、発売前から重版が決定するほど注目を集めた。初週売上は推定1万2000部を記録し、大ヒットとなった。

「2023年にHKT48を卒業した後は、女優としての活動に力を入れています。NHK連続テレビ小説『おむすび』やドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）に出演するなど、着実にキャリアを積んでいる印象です。グラビアでは、かわいらしさと色気を兼ね備えた魅力でファンを惹きつけつつ、女優業では等身大の演技で新たな一面を見せています。最近はバラエティ番組への出演も増えており、今後、さらに世間での認知度が高まっていくでしょう」（同前）

「むっちむち」という自らの言葉どおり、堂々とした姿を披露した田中。多くのファンが魅了されるのも当然だろう。