この記事をまとめると ■スズキが提案する軽EV「Vision e-Sky」は日常に寄り添う存在として登場した ■柔らかさと浮遊感をテーマにEVらしさとスズキ独自の温かみを融合 ■素材リサイクルやアニメーション照明など環境と感性の両立を追求するデザインだ

EVにもスズキ車らしいキャラクターを与えた

日産やホンダに続き、スズキからも軽EVの提案として出品された「Vision e-Sky」。通勤や買い物など、日々の生活に寄り添う存在を目指したという同車のデザインは何をテーマにしたのか？ 今回は3名の担当デザイナー諸氏に会場でお話を聞いてみました。

──日常で気楽に使える軽のEVという企画ですが、ボディは軽というより比較的厚みのあるドッシリとした佇まいですね。

「はい。コンセプトは『ユニーク・スマート・ポジティブ』で、気楽に自由に使える存在でありつつ、デザインとしては四隅に踏ん張ったタイヤなどスタンスのよさを狙っています。また、EVのデザインには少し冷たいイメージがありますが、そこはスズキ車らしくキャラクターが立った存在を目指し、柔らかで親しみのある表現としました。（Vision e-Sky エクステリアデザイン担当 松浦漠さん、インテリアデザイン担当 佐々和希さん、CMFデザイン担当 鈴木千尋さん、以下同）」

──フロントフェイスには最近流行のピクセル表現が施されていますが、今回はどのような「顔」を目指しましたか？

「まず、前後ともシグネチャー的に3つのランプで構成し、パッと見て記憶に残る表情としました。ピクセルはEVのイメージですが、リヤピラーのグラフィックやインテリアのGUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）も同様のピクセル表現として全体のイメージを統一しています。また、新型EVとしてフロントのピクセルではアニメーション表現を使い、たとえば外からでも充電中であることがわかるような工夫をしました。」

──ロワバンパーには荒い粒子の素材が使われていますが、これはどのような狙いがありますか？

「これはスズキ車の使用済みバンパーを粉砕した素材を含ませたもので、軽EVとして環境面も意識した提案ですね。じつはインテリアでもシート表皮やトリム類、インパネのトレイにはペットボトルを粉砕した素材を使っていて、積極的にリサイクルに取り組んでいるんです。」

エクステリア、インテリアともに「浮遊」がテーマ

──ボンネットフードのボリューム感ある形状や、サイド面では弓なりのショルダーラインがいずれも柔らかい表現を作っています。

「はい、軽規格のなかでなるべく抑揚や広さを出したいと考えた造形ですね。フードとフェンダーのギャップを大きく取って見応えのある立体に見せたり、弓なりのショルダーラインでより前後方向の長さを意識させるなど、いずれもシャープというよりラウンディッシュな表情を狙ったモノです。これも、先のキャラクターを立たせるという話に繋がるんですね。」

──キャビンの形状は少しスイフトに似ていて、ことさら広さを示すような形状ではないですね。

「たしかに、乗降視界などに配慮してAピラーはハスラーやラパンよりは寝かせていますね。ただ、インテリアでは広さを感じさせるようラウンド形状にするなど、とくにタイトさを狙っているわけではなく、そこはベストバランスを考えた形状だということです。」

──ホイールの形状が非常にユニークですが、どんな狙いがありましたか？

「ホイールとタイヤのグラフィックを一体にすることで、タイヤをなるべく大きく見せたかった。ボディがかなり厚みをもっていますので、スタンスのよさや安定感を狙ったわけです。また、白い部分が浮いているように見えますが、インテリアでもインパネトレーが浮いていたりピラーをグラデーションにするなど、『浮遊』がひとつのテーマになっているんです。」

──最後に、パープル調のボディカラーは新色になりますか？

「はい。今回はEVということでデジタルな光線を含んだような、ハイライトでグリーンに光るブルーとしました。じつはホワイトのルーフやホイール、インテリアのガーニッシュでも、同様にハイライトが偏光してグリーンに見える塗色にしているんです。」

──なるほど、ユニーク・スマート・ポジティブのコンセプトが徹底されていますね。本日はありがとうございました。