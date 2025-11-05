BE:FIRST、The Jackson 5へのリスペクトを込めた「I Want You Back」を特別バンドアレンジで一発撮り
BE:FIRSTが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』第608回に登場。The Jackson 5にリスペクトを込めて制作された、ベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」を披露。
■楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンス
「I Want You Back」は、SKY-HIとSunnyがプロデュースを手掛けた、The Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバー。
ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログコンソール”と称される伝説的機材Neve 8068を使用し、生バンドでレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。
そして、オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろされた歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。
『THE FIRST TAKE』では、その「I Want You Back」を特別バンドアレンジにて一発撮り。原曲にリスペクトを込めた、楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンスに注目だ。『BE:FIRST「夢中」/ THE FIRST TAKE』は、11月5日22時よりプレミア公開される。
なお、BE:FIRSTは、10月24日に『THE FIRST TAKE』にて「夢中」をピアノバージョンで披露。こちらも要チェックだ。
BE:FIRSTは「夢中」「I Want You Back」を含む全32曲を収録したベストアルバム『BE:ST』が絶賛発売中。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/