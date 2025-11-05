なぜブラジル戦に出場してソシエダで３試合欠場したのか。久保建英が現地での批判に経緯を説明「代表チームにも僕を招集する権利があり…」
レアル・ソシエダの久保建英が、現地スペインで行われた記者会見で、自身に怪我について言及した。
24歳のレフティは、９月のメキシコ戦で左足首を負傷。その後も痛みを抱えながらプレーしていたなかで、日本代表の10月シリーズに招集された。
別メニュー調整が続き、初戦のパラグアイ戦は欠場したなかで、続くブラジル戦は先発。54分までプレーし、歴史的勝利に貢献した。
だが、ソシエダの帰還した後、公式戦３試合を欠場。日本代表の親善試合に出て、なぜクラブの公式戦を欠場するのかという疑問の声が、地元メディアやファンから上がっていた。
『AS』紙によると、久保は日本代表に選出された経緯について、こうコメントした。
「怪我をした最初の１か月は、とにかくプレーしようとしました。かなり深刻な怪我でしたが、レアル・ソシエダの試合は１試合も欠場せず、全てに出場しました。その後、代表チームに合流し、そこで回復を目指しました。所属クラブでプレーしている選手が代表チームに招集されるのが当たり前。代表チームにも僕を招集する権利があり、レアル・ソシエダで全試合出場しているので、クラブ側も『ノー』とは言えません」
「代表チームに合流すると、最初の試合は休ませてもらい、２試合目は状態が良ければ少しプレーするようにしました。治療は予想以上に順調に進み、２試合目には出場できる状態でした。それでも、まだ試合が控えていることを考慮して、出場時間の管理は徹底していました」
24歳のレフティは、ブラジル戦で故障したわけではなく、戻ってからの練習で再発したと強調した。
「レアル・ソシエダに復帰した後の練習で、クロスを上げる際に間違った動きをしてしまい、痛みが再発してしまいました。その時、痛みを抱え続けるのは良くないと決心し、１か月を別の方法で乗り越えようと決意しました。フィールドに立っていた時も、以前と同じ選手ではなくなっていた。僕にとってもチームにとっても、休むことが最善でした」
そして、「（代表合流前は）注射を打ちながらプレーし、トレーニングは休んだ。それでも状況は変わらなかった。レアル・ソシエダを助けたいと思った時はいつでも、努力してきました。その結果、注射を打ちながらプレーし、トレーニングも休むことになり、50％の力しか発揮できなかった。サッカーに少しでも詳しい方なら、僕がいつもの自分ではないことに気づいたと思います。それが現実です」と続けた。
無理をしながら出場を続けても、半分の力しか出せなかったため、思い切って休み判断をしたということだろう。
そのかいあって、先週末のアスレティック・ビルバオ戦で復帰した久保は、途中出場でキレのあるプレーを見せた。完全復調まで、あと少しというところだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
