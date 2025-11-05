「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限9973枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9973枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9973( 9973)
ソシエテジェネラル証券 4369( 4369)
楽天証券 5271( 2817)
SBI証券 4798( 2076)
松井証券 975( 975)
マネックス証券 244( 244)
三菱UFJeスマート 390( 238)
フィリップ証券 132( 132)
日産証券 89( 89)
ドイツ証券 46( 46)
バークレイズ証券 45( 45)
インタラクティブ証券 33( 33)
岩井コスモ証券 29( 29)
安藤証券 20( 20)
ゴールドマン証券 14( 14)
JPモルガン証券 14( 14)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 200263( 200263)
ソシエテジェネラル証券 87827( 87827)
SBI証券 90554( 41554)
松井証券 28654( 28654)
楽天証券 54598( 25342)
バークレイズ証券 18487( 18487)
サスケハナ・ホンコン 10436( 10436)
三菱UFJeスマート 15456( 9580)
日産証券 9223( 9223)
JPモルガン証券 6743( 6743)
マネックス証券 5829( 5829)
ゴールドマン証券 5060( 5060)
ビーオブエー証券 3827( 3827)
東海東京証券 2362( 2362)
フィリップ証券 1587( 1587)
モルガンMUFG証券 1168( 1148)
野村証券 1107( 1107)
BNPパリバ証券 922( 922)
みずほ証券 755( 755)
インタラクティブ証券 690( 690)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 234( 234)
ABNクリアリン証券 200( 200)
SBI証券 106( 66)
楽天証券 29( 19)
三菱UFJeスマート 23( 17)
フィリップ証券 12( 12)
日産証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース