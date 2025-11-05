「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限4万1117枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万1117枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 41117( 41117)
ソシエテジェネラル証券 33205( 31205)
楽天証券 8394( 7100)
SBI証券 13732( 5118)
松井証券 1570( 1570)
JPモルガン証券 2790( 790)
フィリップ証券 691( 691)
バークレイズ証券 687( 687)
三菱UFJeスマート 1105( 615)
マネックス証券 429( 429)
インタラクティブ証券 233( 233)
日産証券 188( 188)
ゴールドマン証券 31( 31)
岩井コスモ証券 14( 14)
ドイツ証券 7( 7)
共和証券 1( 1)
みずほ証券 3000( 0)
モルガンMUFG証券 3000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 651608( 651608)
ソシエテジェネラル証券 382858( 382858)
SBI証券 204891( 102489)
バークレイズ証券 75149( 75149)
松井証券 59948( 59948)
楽天証券 108165( 54519)
サスケハナ・ホンコン 51508( 51508)
日産証券 49746( 49746)
BNPパリバ証券 24808( 24808)
モルガンMUFG証券 24227( 23191)
ビーオブエー証券 17225( 17225)
JPモルガン証券 16278( 16278)
三菱UFJeスマート 27373( 15639)
東海東京証券 14631( 14631)
みずほ証券 10575( 10541)
マネックス証券 10286( 10286)
ゴールドマン証券 10274( 10120)
野村証券 9514( 9416)
広田証券 8018( 8018)
フィリップ証券 5303( 5303)
SMBC日興証券 34( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 661( 661)
ソシエテジェネラル証券 550( 550)
フィリップ証券 209( 209)
SBI証券 224( 140)
三菱UFJeスマート 95( 49)
マネックス証券 38( 38)
楽天証券 89( 33)
松井証券 24( 24)
日産証券 11( 11)
JPモルガン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース