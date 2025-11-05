「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2266枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2266枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12266( 12266)
ソシエテジェネラル証券 8169( 8169)
ビーオブエー証券 3102( 3102)
ゴールドマン証券 3376( 2832)
バークレイズ証券 2275( 2275)
JPモルガン証券 2019( 2019)
モルガンMUFG証券 1398( 1398)
サスケハナ・ホンコン 658( 658)
ドイツ証券 388( 388)
UBS証券 336( 326)
みずほ証券 673( 173)
シティグループ証券 166( 166)
BNPパリバ証券 134( 134)
日産証券 130( 130)
SBI証券 115( 93)
インタラクティブ証券 63( 63)
広田証券 46( 46)
野村証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 24( 20)
東海東京証券 20( 20)
SMBC日興証券 40( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース