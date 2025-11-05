【レポート】Suchmos大阪公演が大盛況！“たこやきサポーター”たちのひと言レポートが続々到着「おかえりなさい！粉もんAnytime！」
Suchmosのアジアツアー『Asia Tour Sunburst 2025』がスタートし、11月3日に、3公演目の大阪公演がZepp Nambaにて開催。このたび、“たこやきサポーター”たちによる、ひと言レポートが一挙公開された。
■「小麦粉の皆さん、久しぶりに来れてうれしいです！」
Suchmosが大阪でワンマンライブを行うのは、7年ぶり。Zepp Nambaに、ぴちぴちでパンパンのオーディエンスが集結した。
演奏の観応え、聴き応えはさらに迫力が増し増し、音もずっしり逞しくなったSuchmos。復活を待ち望んでいた人たちも、初めてSuchmosのライブに来た人たちも、ライブハウスでバンドが作るバイブスを、自分のスタイルで思い切り楽しんでいた。
そして、「小麦粉の皆さん、久しぶりに来れてうれしいです！」の声に応えて、たこやきサポーターより、ひとことレポートが到着した。
■たこやきサポーターからのメッセージ
◇横浜もFuji Rockも、でっかい場所で最高でしたが、自分の住んでる街の、自分の行き慣れた「箱」狭い空間での時間は、最強です！！
FM802 ディレクター 小山真義
◇踊るように優雅な1人1人のプレイが際立ちオーディエンスと共鳴していく時間。
Suchmosのライブでしか得られない音楽の栄養がたっぷり！！！ かっこよすぎる！！！
待ってました！ おかえりなさい！ 粉もんAnytime！
FM802 DJ 高樹リサ
◇「久しぶりー」と思ってライブに来たら最近どうだい？ と言われてるのはこっちだった。
1曲目からバリバリにイキっててやんちゃなみなさん最高でした。
FM802 ディレクター 河邉
◇これを待ってました！ Suchmosにしか創り出せないグルーブがある。
何にも迎合しない、自分たちのオリジナルの音を鳴らす。
最高にパンクでファンキーでロマンチックで時にお茶目で。
帰ってきてくれてありがとう！ 待ってたぜサチモス
FM802 DJ 深町絵里
◇およそ6年間の時間を埋めてくれるような、色褪せないSuchmosに出会えたことが
まず何より嬉しかったのと、どっしりと大地に根を張る大木のようにちょっとやそっとじゃ揺るがない力強い音楽が体中に満ちてきて、心の底から「おかえり」と「ありがとう」を感じられたライブでした。これからも大好きです。
エフエム滋賀 DJ 林智美
◇Suchmos is Back! 7年ぶりの大阪ライブにお客さんの熱気と興奮が高まるZepp Namba!!
メンバーそれぞれが吸収してきた音が最高にかっこいいバイブスで届く!!
YONCEさんの歌声も渋味と色気が増して、そこに重なるメンバーの熟成した音。
今のSuchmos最高にクールでかっこいい！
FM802 DJ 内田絢子
◇Suchmosが大阪に、Suchmosがライブハウスに帰ってきてくれて、嬉しいです!!
FM802 横山
◇圧倒的な存在感とEasyな空間に酔いしれる良い夜！！ ありがとうございました!
FM802 本田瑞葉
◇大阪へおかえりなさい！
Suchmosが鳴らす音の波に心地よく、エモーショナルに漂ったナイスライブでした！
ばっちばちでかっこよかった!!
FM802 ディレクター 峯原拓也
◇1曲1曲の満足感、幸福感に圧倒される時間でした！
2025年の今観れて良かった！
Sunburstの先も楽しみにしています。
α-STATION・e-radio ディレクター大和直矢
■リリース情報
2025.07.02 ON SALE
EP『Sunburst』
