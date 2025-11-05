【レポート】Suchmos大阪公演が大盛況！“たこやきサポーター”たちのひと言レポートが続々到着「おかえりなさい！粉もんAnytime！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Suchmosのアジアツアー『Asia Tour Sunburst 2025』がスタートし、11月3日に、3公演目の大阪公演がZepp Nambaにて開催。このたび、“たこやきサポーター”たちによる、ひと言レポートが一挙公開された。

■「小麦粉の皆さん、久しぶりに来れてうれしいです！」

Suchmosが大阪でワンマンライブを行うのは、7年ぶり。Zepp Nambaに、ぴちぴちでパンパンのオーディエンスが集結した。

演奏の観応え、聴き応えはさらに迫力が増し増し、音もずっしり逞しくなったSuchmos。復活を待ち望んでいた人たちも、初めてSuchmosのライブに来た人たちも、ライブハウスでバンドが作るバイブスを、自分のスタイルで思い切り楽しんでいた。

そして、「小麦粉の皆さん、久しぶりに来れてうれしいです！」の声に応えて、たこやきサポーターより、ひとことレポートが到着した。

■たこやきサポーターからのメッセージ