「日経225先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1290枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1290枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11290( 11192)
ソシエテジェネラル証券 3952( 3866)
サスケハナ・ホンコン 1598( 1598)
SBI証券 3372( 1363)
バークレイズ証券 1119( 1119)
ゴールドマン証券 2223( 946)
ビーオブエー証券 876( 876)
JPモルガン証券 844( 844)
松井証券 746( 746)
日産証券 656( 656)
モルガンMUFG証券 596( 596)
楽天証券 936( 542)
UBS証券 464( 426)
BNPパリバ証券 301( 291)
ドイツ証券 235( 235)
インタラクティブ証券 183( 183)
みずほ証券 263( 145)
野村証券 128( 128)
フィリップ証券 122( 122)
マネックス証券 119( 119)
シティグループ証券 54( 0)
三菱UFJeスマート 36( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
松井証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 32( 16)
楽天証券 17( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
フィリップ証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース