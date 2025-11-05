「日経225先物」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限5万996枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5万996枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 50996( 48096)
ソシエテジェネラル証券 37266( 32962)
SBI証券 9739( 6071)
サスケハナ・ホンコン 5958( 5958)
バークレイズ証券 5878( 5824)
モルガンMUFG証券 8310( 5786)
JPモルガン証券 8078( 5209)
ゴールドマン証券 7196( 4048)
みずほ証券 5404( 3424)
BNPパリバ証券 4949( 3154)
野村証券 6095( 2945)
シティグループ証券 3977( 2353)
日産証券 2151( 2151)
松井証券 1954( 1954)
ビーオブエー証券 2659( 1776)
楽天証券 2195( 1513)
フィリップ証券 1499( 1499)
UBS証券 1361( 997)
ドイツ証券 920( 905)
SMBC日興証券 2257( 829)
三菱UFJ証券 1058( 0)
大和証券 914( 0)
三菱UFJeスマート 154( 0)
岡三証券 60( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 745( 695)
ABNクリアリン証券 922( 197)
松井証券 99( 99)
SBI証券 102( 90)
バークレイズ証券 72( 72)
モルガンMUFG証券 53( 53)
楽天証券 92( 48)
三菱UFJeスマート 59( 47)
日産証券 27( 27)
マネックス証券 21( 21)
フィリップ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 9( 9)
JIA証券 6( 6)
JPモルガン証券 604( 4)
光世証券 3( 3)
野村証券 2( 2)
シティグループ証券 75( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース