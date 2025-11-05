【１８人死傷・加古川多重事故】ドライブレコーダーが捉えた事故の瞬間　白い車が軽乗用車に衝突→信号待ちの車列に突っ込む　運転の７８歳男性は事故直前に意識を失っていた可能性も

１８人が死傷した加古川の多重事故。追突して死亡した男性は、事故直前に意識を失っていた可能性があるということです。



１１月４日午後４時半ごろ、兵庫県加古川市の国道２５０号を走る車のドライブレコーダーが捉えた映像。左車線を走る白い車が事故を起こした車。このときは、前の車との車間距離は十分に保って走っています。



ところが突如、前を走っていた軽乗用車に追突。軽乗用車はそのはずみで中央分離帯とぶつかり、一回転して停車、白い車はスピードを保ったまま信号待ちをしている車列に向かって走り出し、他の車と衝突したように見えます。



