「ミス実践」ファイナリスト、小池姫咲さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/05】「ミス実践コンテスト2025」エントリーNo.5の小池姫咲（こいけ・きさき）さんのインタビュー。
学部／学年：文学部国文学科／4年
出身地：千葉県
誕生日：4月29日
趣味：お笑い芸人さんと女性アイドルさんのYouTubeを観ること。
特技：料理。得意料理はチキン南蛮とラタトゥイユ。
好きな食べ物：ケーキ。1番好きなのはいちこのショートケーキです。
好きな言葉（座右の銘）：やらない後悔よりやる後悔。
最近ハマっていること：フットネイル。見えないところも美意識を持つように意識しています。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自分を変えたい、その一心でした。もともと表に立つことに憧れはあったものの、勇気が出ずに踏み出せずにいました。けれど、ミスコンという最後のチャンスに出会い、思い切って挑戦することを決めました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
メンタルが強いことです！元々母がメンタルが強くて私も受け継いでいるんじゃないかと思います。結構ノリが体育会系だと思うので、大人数の前で1発芸やってみてと無茶ぶりを言われても全力でやり切れると思います(笑)。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
スキンケアは変わったことをしていないのですが、乾燥が1番の天敵なので毎日ボディクリームは欠かさず塗るようにしています！あとは、週1でヘッドスクラブを使用しています。
― 憧れの有名人はいますか？
元乃木坂46の白石麻衣さんです。 中学生の頃から大好きでずっと憧れなのでロールモデルにさせていただいてます。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私はもともと怠けがちな性格で、人から「無理だろう」と思われているのではと感じたり、自分にはできないと決めつけて諦めてしまうことが多いタイプでした。表に立つ活動に密かに憧れてはいたものの、周りからの批判的な声を聞くたびに「自分がおかしいのかな」「こんな夢を持つのは恥ずかしいことなのかな」と思っていました。ですが、このミスコンを通じて、本当に大切なのは“挑戦する勇気”と“一歩踏み出す力”だということを実感しました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
私はまだ明確な夢はありませんが、どんな形であれミスコンでの経験が将来に活きればいいと思っています。この活動を通して培った継続力や勇気、精神的な強さを、自分の人生の糧にできたら嬉しいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
大きな夢がなくても、まずは小さな一歩を踏み出すことが大切だと思います。挑戦する勇気さえあれば、きっと道は開けていくと信じて私は活動に参加しています。元々私も勇気が出ずに、4年目で最後のチャンスだと思い参加しました。 "やらない後悔よりやる後悔"この言葉を信じて私は活動に励みます！
・大学名：実践女子大学
・コンテスト名：ミス実践コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票期間：2025年7月8日10時〜2025年11月8日11時30分
・本番日：2025年11月8日（土）
