「服探し」は【グローバルワーク】で！ 40・50代におすすめ♡「サマ見えスカート」

そろそろ冬に向けて洋服を買い足したい時期。おしゃれさも楽ちんさも重視したいミドル世代には、一点投入でサマ見えが狙えるプリーツスカートがおすすめ。今回は【グローバルワーク】から登場したプリーツスカートに注目しました。きちんと感がありながら楽に穿けそうなスカートは、秋冬コーデの1軍になるかも。

ロングシーズン穿けるサマ見えプリーツスカート

【グローバルワーク】「ワッシャープリーツスカート」\5,990（税込）

ラフすぎないランダムプリーツが特徴で、カジュアルコーデにも取り入れやすいスカート。公式サイトによると「シーズンを通して長く着られる、程よい肉感が魅力」なのだとか。腰まわりにボリュームが出にくいよう工夫されているのも嬉しいポイントです。ウエストはゴム入りで楽ちんなうえ、ドロストで微調整可能。無地のブラウン・ブラック・モカベージュのほか、ブラックのレオパード柄もラインナップ。

キレイめにもカジュアルにもマッチ

こちらはブラックを着用。華やかなフレア感がありつつ、プリーツで縦ラインが強調されてすっきり見えそうです。キレイめのコーデはもちろん、オーバーサイズのデニムジャケットと合わせれば、こなれ感のある着こなしに。クラシカルなブラウンのバッグとシューズで上品さをキープして。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M