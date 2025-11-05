11月4日、日本維新の会・藤田文武共同代表（44）が、自身の公設第1秘書が代表を務める会社にビラなどを発注していた”公金環流疑惑”報道について会見で釈明した。

”公金環流疑惑”をスクープしたのは「しんぶん赤旗」11月2日号。同紙によると、’17〜’24年に藤田氏の公設第1秘書が代表を務める会社に「ビラ印刷費」などとして、税金が原資の政党交付金や「旧文通費」などから約2000万円を支払っていたという。

一般的に公設秘書には600〜800万円程度の給与が払われるが、それとは別に同社から秘書に年720万円の報酬が支払われていたといい、”身内への税金環流ではないか”などと指摘されていた。

会見で藤田氏は、「仕事の質、スピードともに信頼できる発注先として、業務上の合理性がある」として、「法的にはどこから切り取っても適正」と違法性はないことを強調。いっぽうで、この発注の構図が誤解や疑惑を招くこと自体は「真摯に受け止めたい」とし、今後当該会社に発注しないことを発表した。

波紋を呼んだ騒動に関して藤田氏が殊勝な姿勢を見せたかと思いきや、こんな場面も……。

それはある記者が、秘書がもともと政治活動に関するノウハウとデザイン物制作の実績も持っていたため同社にビラ等を発注していたとの藤田氏の説明通りなら、「企業としての業務ではなく、秘書の業務としてビラのデザイン等を行って、一般的な印刷会社に発注するというやり方もを行うことも考えられたのでは？」と指摘した際のこと。

”秘書の業務”とはせずに、「秘書の会社に発注したのはなぜか」と質問すると、藤田氏は「まず、秘書が全部デザインをして全部の作業をしているわけじゃなくて、秘書の会社が、秘書の従業員や、またパートナーのいわゆるフリーランス等のデザイナーや構成をする人、そういうような工数がかかってるものを、そのトータルとして発注をしているというものです」と説明。

続けて、顔をしかめて「よくあるんですけど、その話で行くと、なんか『秘書やったらチラシすぐ発注してできるやろ』みたいな話あると思うんですけど、デザイン業務なめすぎですね、ハッキリ言って」と発言。「無形の付加価値を提供している業者さんを、バカにしすぎた議論だと思います」と、記者を見下ろして言い切った。

しかし、「赤旗」によると、日本維新の会に所属する複数の国会・地方議員がネット印刷大手の「プリントパック」に直接、印刷を発注しているという。公設秘書給与と自社からの給与をどちらも受け取っている秘書の”業務の範囲”の確認として、記者からの質問は適切だったはずだが、藤田氏は「デザイン業務をなめすぎ」と、論点をすり替えているようにも見える。

ちなみに、藤田氏の秘書の会社は印刷機を所有してないといい、秘書の証言によると「プリントパック」に外注していると「赤旗」は報じている。記者を威嚇するような藤田氏の姿勢にXでは批判の声が上がっている。

《そんな大変な仕事の社長で 他に3社も代表を務めてる多忙な人に なんで兼職させてまで秘書やらせてるん？ 秘書の専任義務違反、デザイン会社社長業と秘書業が同一業務なので報酬の二重取りも確定 藤田氏は国民を舐めすぎ》

《結局、”丁寧”とは、程遠い説明でしたね。藤田はなめすぎ！とか言ってるけど、こいつも素人であって、精通しているわけでない。内訳も説明せず、何のために会見したのかさっぱり分かりませんね。そもそもとして、態度悪すぎ》

《記者からの疑念には「逆切れ」「都合の悪い事は答えない」「共産党批判」などに終始のひどさ》

《逆ギレ 舐めてんのか お前こそ 議員辞職せいや 国民なめんなよ》

さらに藤田氏は、インターネット上で、取材を受けた「しんぶん赤旗」日曜版記者の名刺画像を掲載している。藤田氏は「携帯電話（番号）は消しているし、メールアドレスのドメインも消している。それ以外の番号は公開情報」と述べ、削除しない考えを表明している。

しかし、一個人である貴社のフルネームに加え、「公開情報」と言った電話番号は非公開の直通番号。また、メールアドレスの＠以下のドメインは、赤旗のホームページで誰でも見れるため、事実上アドレスを公開した形である。そのため、この行為にも批判が殺到している。

《記者の名刺を晒して、メールアドレスがドメインしか消してないよね。犬笛と言われても仕方ないよね、これでは》

《仕事上のメールアドレスなんだから、ドメインだけ隠しても推測することは簡単。ドメインを隠したから問題ない、わけはない。これらすべて「頭きたから俺の代わりに嫌がらせしてくれ」という犬笛だ》

実際に名刺を晒された記者の元には1800件以上の業務妨害メールが送信されているという。適法だとはいえ、疑念を生んだ以上もう少し殊勝に向き合うべきではないだろうか。