大阪発の“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）の川田羽撫子とさっちゅーが、このたび、ラジオ番組に出演。最新曲『さよならトランジスタ』や、来年1月に開催される初のワンマンライブについて語った。

大阪発の“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）

三四少女は、川田羽撫子（ボーカル＆ギター）、さっちゅー（ベース）、あんどりゅー（ドラム）による男女混合スリーピースバンド。SNSを通じて出会った3人が2022年3月に結成し、2023年には自主制作盤『創刊号』を発表。





「マイナビ閃光ライオット2023」決勝進出や「十代白書2024」準グランプリを獲得するなど、10代バンドシーンで注目を集めている。中国語を取り入れたバンド名や歌詞が話題を呼び、日本のみならず、台湾にもファンを拡大中だ。

番組では、10月10日（金）にリリースされた新曲『さよならトランジスタ』についてトークを展開した。

作詞を担当した川田は、「学生のころ、ラジオに救われた経験がたくさんあって。その寄り添ってくれる感じを曲にしたかった」と制作背景を語った。

曲作りは、おもに川田が担当しているが、メンバーそれぞれが曲のイメージを持ち寄って3人で完成させていく。それぞれに個性があり、好きな音楽も異なる3人だからこそ、意見を反映させながら毎回曲作りをしているという。

YouTubeチャンネルでは、こだわりの詰まったリリックビデオも公開されている。

2026年1月17日（土）に開催される、初のワンマンライブ「三四少女 1st ONE MAN LIVE『おまじないっ！』」についても言及した



メンバーいわく、「いままでにない緊張感がある」そうで、「キャパも大きく、これまででいちばんの挑戦になる。初めてのワンマンに立つ姿をぜひ見に来てほしい。全力で頑張りたい」と意気込みを語った。



※ラジオ関西『Clip月曜日』より