この先、関東では天気は短い周期で変わり、日々の寒暖差も大きくなりそうです。6日(木)は沿岸部を中心に雨が降るでしょう。7日(金)は立冬ですが、晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、8日(土)と9日(日)は雲が増えて、日中もヒンヤリするでしょう。服装で上手に調節してください。

晴天続かず 天気は短い周期で変化

6日(木)は関東では沿岸部ほど雲が多く、千葉県や茨城県を中心に雨が降るでしょう。7日(金)はすっきり晴れて、洗濯日和になりそうです。





ただ、晴天は続きません。8日(土)は次第に雲が多くなるでしょう。9日(日)は雲に覆われ、所々で雨が降りそうです。お出かけには雨具があると良いでしょう。10日(月)も午前中を中心に雨が降りますが、日中は天気が回復に向かう見込みです。11日(火)から12日(水)は晴れる所が多くなるでしょう。

寒暖差に注意

この先、日々の寒暖差にも注意が必要です。



東京都心の最高気温は、7日(金)は20℃と晴れて、過ごしやすい陽気になるでしょう。ただ、8日(土)は16℃、9日(日)は17℃とヒンヤリしそうです。日中も上着が必要になるでしょう。一転して、22日(月)は22℃と平年を上回る暖かさとなりそうです。日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。



日々の寒暖差に加えて、朝晩と日中の気温差も大きい時期です。体調管理にお気をつけください。

気温と服装の目安

上の図は気温と服装の目安です。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。



25℃以上

少し歩くと汗ばむくらいで、半袖がちょうどよくなります。

20℃以上25℃未満の場合

多くの人が過ごしやすいと感じる気温で、長袖シャツ一枚で快適に過ごすことができます。

15℃以上20℃未満

空気がヒンヤリと感じられるようになり、長袖シャツにカーディガンを羽織るなど重ね着が必要になってきます。

10℃以上15℃未満

気温が15℃未満になると、セーターなど厚手のものが活躍します。10℃くらいでは空気が冷たく感じられて、トレンチコートなど薄手のコートが必要になります。

5℃以上10℃未満

本格的な寒さで、冬物のコートの出番です。コートの中にも暖かなセーターを着るなど寒さ対策が必要です。

5℃未満

厳しい寒さで、万全な防寒対策が必要です。ダウンコートにマフラーや手袋なども使って、寒さから体を守りましょう。



体感温度は気温だけでなく、風の強さも影響します。一般的に風速が1メートル増すと、体感温度は1℃下がるといわれています。風の強い日には一枚衣服を多く重ねたり、厚手の上着を着たりするなど、工夫すると良いでしょう。



日々の気温や風も天気予報でチェックして、その時々に適した服装選びを行ってください。