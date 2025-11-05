私が落とした問診表を、拾ってガン見！？「若いのにきついわね」無神経な女性に、ズバッと一言

市の検診で落としてしまった問診票を拾ってくれた親切な女性に

感謝したものの、この後まさかの言動が！？

今回は友人から聞いた市の検診でのもやもや体験談をご紹介します。

落とした問診票！ 拾ってくれた女性に思わず絶句！！

拾って下さった女性はバツが悪そうに席を離れたそうです。

問診票を勝手にのぞくことは良くないですが、でも拾って下さったことには感謝ですね。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。