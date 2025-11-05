BE:FIRST、「I Want You Back」と特別バンドアレンジで一発撮り 『THE FIRST TAKE』再登場
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場し、ベストアルバム「BE:ST」のリード曲「I Want You Back」を特別バンドアレンジでパフォーマンスすることが発表された。5日午後10時にプレミア公開される。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
「I Want You Back」はThe Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材・Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。
オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた1曲となっている。
『THE FIRST TAKE』では特別バンドアレンジにて「I Want You Back」を一発撮りパフォーマンス。原曲にリスペクトを込め、楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンスが見どころとなる。
10月24日に約2年ぶりの登場として公開された『THE FIRST TAKE』でピアノバージョンで披露した「夢中」は、BE:FIRSTの歌声に絶賛の声が集まり、大きな話題を呼んでいる。
