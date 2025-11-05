上沼恵美子、「意地悪しないのは天童よしみさんだけ」“幼少期のライバル”との共演に喜ぶ
タレントの上沼恵美子（70）が4日、NHK大阪ホールで開催・生放送された『第25回 わが心の大阪メロディー』本番後の取材会に出席。共演した歌手・天童よしみ（71）の人柄を絶賛した
【写真】大阪ゆかりの有名人がずらり『わが心の大阪メロディー』の出演者
今年で25回目を数える恒例となったNHK大阪放送局の音楽番組。懐かしの名曲から最新のポップスまで、大阪ゆかりの豪華アーティストが大阪にまつわる楽曲を披露した。上沼は阿佐ヶ谷姉妹との「道頓堀行進曲」にはじまり「人生泣き笑い」、そして「大阪ラプソディー」でトリを務めた。
歌い終えた上沼は、高校生の合唱とともに歌い上げた「人生泣き笑い」を振り返り「本当にジーンときました」としみじみ。ひるがえって「それと司会じゃないから楽！」「きょうは念入りに化粧できました」と明かし、笑いを誘った。
幼い頃に『ちびっこのどじまん』で競い合い、以来、親交のある上沼と天童。「天童さんとご一緒だったんで夢のようでした」と言う上沼に、天童も「毎年、私に元気を与えてくれてエネルギーをくださるこの番組に感謝してます。特に恵美子さんと一緒だったので、一生懸命歌わせていただきました」と今回の共演を喜び合っていた。
取材会で上沼は「ずっと仲が良いって珍しいですよね」と切り出すと「私、100％歌手じゃないのに、歌うまいじゃないですか。そうすると、100％歌手の人に楽屋で嫌なこと言われたり。この番組でもありました。天童よしみさんだけなの！意地悪しないのは」と上沼節で天童の人柄を称賛。司会の今田耕司から「今までのアーカイブ見たらバレますよ！」とツッコまれていた。
なお、NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」で見逃し配信中。
