『呪術廻戦』イッキに振り返る！動画公開で登場人物も紹介 乙骨憂太の成長も描く
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、11月7日に公開されることを記念して、これまでの物語をイッキに振り返る動画が公開された。動画では、『呪術廻戦』をまだ見たことがない人でも、内容をあまり覚えていない人でも作品のこれまでの歩みをしっかりとたどることができる内容となっている。
【動画】顔が激変の乙骨！登場キャラ紹介 公開された『呪術廻戦』振り返り映像
主人公・虎杖悠仁の呪術師としての始まりから「死滅回游」に至るまでの成長と葛藤を振り返り、さらに虎杖の運命に関わっていく登場人物たちを一挙紹介。さらに、『呪術廻戦』の原点・『劇場版 呪術廻戦 0』についても語られ、その主人公・乙骨憂太の成長も映し出されている。
「死滅回游」で衝突する宿儺の器・虎杖悠仁と特級術師・乙骨憂太…。同じ師を持つ二人の呪術師…。『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』をより楽しむことができるスペシャルな内容に仕上がっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
