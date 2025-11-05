くふうハヤテは５日、本拠地の静岡・ちゅ〜るスタジアム清水でトライアウト２次試験を実施した。１次試験の合格者３５選手に加え、ＮＰＢ経験者７人、くふうハヤテ再受験組２人を含む計４４選手が参加した。

地元・三島市出身で阪神から今オフに戦力外通告を受けた佐藤蓮投手（２７）も選考会に臨んだ。１８９センチ、１０５キロ右腕はカウント１ボール１ストライクから始まるシート打撃で、打者３人と対戦した。結果は見逃し三振、二ゴロ、右越え打。佐藤は７月に右肘の関節鏡下関節鼠摘出術を受けて以降、実戦登板がなかったが、この日は直球主体の投球で自己最速にあと３キロに迫る１５４キロをマーク。順調な回復ぶりを示した。

「自分の中で何キロ出ているか分からない状態でしたが、このぐらい投げられていると知ることができてよかったです。打者３人を相手に、自分のアピールポイントである直球をしっかり投げました。最後は打たれてしまいましたが、マウンドでどう表現できるかを意識して臨めたのでよかったです」と手応えを語った。

佐藤は上武大から２０年ドラフト３位で阪神に入団。今季は２月のキャンプ時から右肘の痛みを感じていた。６月下旬に１軍昇格を果たしたものの、登板機会はなかった。２軍では１９登板で１勝１敗、防御率６・４３だった。

トライアウトをきっかけに故郷のマウンドに立ち「静岡で野球をするというのは僕の中でも特別な思いがあります。地元に（２０２４年からウエスタン・リーグに参加する）くふうハヤテというチームができると聞いたときは本当にうれしかった。トライアウトとはいえ、こうして地元で投げられるのはすごくうれしいです」と笑顔を見せた。

イースタン・リーグに参加しているオイシックスのトライアウトが８日に開催される予定だが、そこには参加せず１２球団合同トライアウト（１２日・マツダ）に臨む予定。「手術はさせていただいたのですが、最後に試合で投げることができなかった。なぜ手術したのかと自分の中でもやもやする部分があった。まだやめられないという気持ちです」と前を向く。

シート打撃での内容も自信につながったようで「もっと（球速が）出るんじゃないかと思っています。まだ鍛え直さないといけないところもありますね」と、再起への強い意欲をのぞかせた。