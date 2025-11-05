皆さんは、欲しいものがあったら、どうしていますか？すぐには買えない高価なものでも、お金を貯めて、買っていますか？



実は、ここ数年、「モノを持たない暮らし」や「必要なときだけ借りる」という考え方が定着してきていて、「モノは買わずにレンタルする」という人が増えているのです。



そんな世の中のニーズに合わせて、必要なモノを必要なときにだけ借りられるサービスが続々と登場しています。





CDやDVDのレンタルで有名な「ゲオ」は、カメラや家電、美容機器から旅行用品などを貸し出すWEBレンタルサービスを展開。（ゲオホールディングス 菖蒲 哲さん）「物価高の高騰というのもありますし、単価の高い商品などをレンタルしているので『試してみたい』という利用者が多い」さらには個人同士の、借りたい人と、貸したい人をつなぐ静岡発のレンタルサービスも登場。（利用客）「ちょっと使いたいけど買うには、という時に便利」（利用客）「レンタルできてよかった」「every.life」は…今。買わずに借りるがトレンド！？便利でお得で世界も広がる、イマドキの最新レンタル事情を調査します。2025年4月、静岡市と地域情報サイト「ジモティー」が連携し、不要品を地域内で譲り合う「ジモティースポット静岡」がオープン。ここでは、市民が家で不要となった家具・家電・衣類・食器などを無料で持ち込むことができ、それを、必要な人向けに、ほとんどが数百円など格安な値段で提供されものによっては無料というものも数多くあります。このお得で便利なシステムが人気を呼び、リユースの輪が広がりゴミの減量にもつながっているそうです。そんな"捨てずに生かす"方法がどんどん増えている中、CDやDVDなどのレンタル事業で国内トップシェアを誇るゲオでは2019年に「ゲオあれこれレンタル」サービスを開始。これは、カメラや家電、美容機器、旅行用品などを、「必要なときに必要な期間だけ借りられる」WEBレンタルサービスです。（ゲオホールディングス 菖蒲 哲さん）「特に人気なのは、1台10万円以上する双眼鏡が人気です。ライブやコンサートでの利用が多く、『ドームの最上階からでも"推し"の表情が見える』『汗まで見えた』という声も寄せられています」買えば10万円以上ですが、それが5490円からレンタル可能です。他にも「ミラーレス一眼カメラ」や「ビデオカメラ」も人気で、普段は使う機会が少なくても、入学式や運動会など「一生の思い出をしっかり撮りたい」とレンタルされるケースが多いといいます。これらも、買えば10万円以上しますが、それが5490円からレンタル可能です。（ゲオホールディングス 菖蒲 哲さん）「高価なものを買っても、ちょっとしか使わないものとか、実際に家にあるかたも多いかと思いますし、場所を取ったりもするので、年に1、2回だけ使うようなものがあればレンタルした方がお得に生活できるかなと思います」そして2025年、家で眠っているモノを地域内を中心に個人間でシェアできるメルカリのレンタル版のようなサービスが静岡発で誕生しました。その名も「リツール」。（リツール代表 櫻井 映輔さん）「静岡中心にスタートして、地域に循環させて無駄のない社会を作りたい。今までは一家に一台、設備を保有していたが、これから地域で一台でまかなえる新しい世の中を作っていきたい」商品は、DIYで使う工具やキャンプグッズ、美容系機器や観葉植物まで幅広くラインナップ。貸し借りはアプリでとても簡単。貸したい人は、商品を写真に撮ってアプリに出品。借りたい人は、リストの中から商品を選んだら、手渡し、もしくは発送のどちらかを選択するだけです。その手軽さもあって、利用者が急増しているそうです。2025年、新居に引っ越したばかりのこの20代の夫婦も、このサービスのユーザーです。引っ越しの時にプロジェクターの購入を考えたそうですが、結局はやめてしまったといいます。しかし…。（利用者 20代の夫婦）「寝室で寝ながら映画とか見られたらいいなと思って。その時に『プロジェクター』があったので、一回試してみてよければ買いたい」レンタル商品の中に最新型のプロジェクターを発見。定価は6万円ほどですが、このサービスでは2泊3日で、たった1000円で借りられるのです。（利用者 20代の夫婦）「すごくよかったですプロジェクターは高いから買うのは迷うけど一回試してすごく良かったので、購入ありだよね？」さらに、高圧洗浄機と洗車道具のセットも1500円でレンタル。（利用者 20代の夫婦）「買うと値段もけっこうするし、所持してたらスペースも取るので「ちょっと使いたいけど、買うには」という時にすごく便利」さらに3人の娘を育てる、この女性は、毎日、風呂上がりに娘たちが髪を乾かすのに長時間かかることが悩みだったといいます…。（利用者 3姉妹の母）「何個かドライヤーを試したんですが、いいのもあったり悪いのもあったりして、今回リツールでリファのドライヤーを試しに借りてみました。買うとすごく高いんです」前々から気になっていたという定価4万円もするこのドライヤー。それを、このサービスを使い2000円でレンタルして、実際の使い心地を試すことができたといいます。（利用者 3姉妹の母）「（今までのドライヤーは）半乾きになった時にいつまでも乾かなかったんですが、リファだと半乾きになった途端、一気に乾くのですごく時短になりました」（娘）「早い、乾くの」（利用者 3姉妹の母）「家電量販店に行っても、試はできるが濡れた髪で試すことができないので、今回、本当にレンタルしてよかった」一方で、モノを貸す人にとっては、家で眠らせていたものが、ちょっとした小遣い稼ぎの道具に変わるのです。以前、美容サロンを営んでいた女性は、 フットバスやスチーマーを出品しています。（利用者 元美容サロン経営者）「またいつか使うかもと思いとっておいたが、数年経過してそのまま眠らせておくのももったいないし、私の中では簡単に捨てられないモノなので、今回出品しました」値段や貸出期間も自由に設定することができます。このフェイシャルスチーマーは定価2万円以上ですが、1週間のレンタルでたった1000円。今回は、たくさんの人に使ってもらいたいと値段は低めに設定。ところで、出品するとなると、登録などの操作が大変ではないのでしょうか。（利用者 元美容サロン経営者）「最初、私も大変かと思ったが写真を撮ってアップロードして商品の説明を書くだけ。4～5分でできるので簡単で驚いているとても使いやすいです」買うより"借りる"が新常識となりつつある今、 必要な時だけサッとレンタルする家計にも収納にもやさしい暮らしを、体験してみてはいかがですか？