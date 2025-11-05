C大阪は5日、舞洲で公開練習を行った。肌寒さを感じる気候の中、アーサー・パパス監督（45）も大声を張り上げて一つ一つのプレーを止めるなど熱く指導。ボールの動かし方、連動した選手の動きなどをじっくりと確認した。前節は川崎Fをシャットアウトし連勝中。9日は清水のホーム・アイスタに乗り込み3連勝を狙う。

2017年から22年までのJ1リーグ、敵地での清水戦は1勝5敗と分が悪い。直近2年間は対戦がなく久々の激突だ。

「どうなんですかね。ボクはセレッソの選手としては初めて行くので」。24年から加入した田中駿汰（28）に苦手意識が存在するはずがない。履正社高校から大阪体育大を経て札幌でプロのキャリアをスタートさせ地元・大阪へ帰還した。

1日は高校サッカー選手権の大阪府決勝に進出した母校の後輩たちにG大阪・林大地（28）やチームメートの古山兼悟（23）らと声援を送った。

「自分たちが3年生の時には全国に行けてないですね、練習が厳しいと言うより楽しい3年間という思いが強いですね。（林）大地とも色々と話しました」。

前回対戦ではホームで圧倒し、北野颯太（21）を盛大に送り出した清水戦。リフレッシュした背番号10が敵地でも勝ち点3をたぐり寄せる。