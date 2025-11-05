アメリカ・ニューヨークで市長選挙が行われ、家賃上昇の凍結などを訴える民主党候補で34歳のゾーラン・マムダニ氏が当選を確実にしました。

ニューヨーク市長選で当選確実 民主党 ゾーラン・マムダニ氏

「未来は私たちの手の中にあります。古い政治を倒したのです」

4日、支持者たちを前に勝利演説をしたマムダニ氏。看板政策であるバスや保育の無償化、家賃の凍結などを改めて強調しました。さらに…

「ドナルド・トランプ、これを見ているあなたに言います。『私の話をよく聞け』」

トランプ大統領を名指しした上で、「トランプ氏のような億万長者による税逃れなどを許してきた腐敗した文化に終止符を打つ」などと宣言しました。

マムダニ氏は初のイスラム教徒のニューヨーク市長となります。

また、現地メディアによりますと、南部バージニア州と東部ニュージャージー州の2つの知事選挙でも、ともに民主党の新人女性候補が勝利しました。

民主党は現在、連邦議会で上下両院ともに少数派となっていますが、一連の勝利を受けて来年11月の中間選挙に向けて反転攻勢を強めたい考えです。