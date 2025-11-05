日本維新・藤田文武共同代表が４日に会見し、しんぶん赤旗が報じた、主に公金が原資の約２０００万円と、自身の公設秘書が代表を務める会社が絡む疑惑について説明を行った。

２０１７年から昨年まで約４０件、政治活動の機関誌、ビラ、冊子、ポスターのデザイン、印刷、製本代などで計約２０００万円を秘書の会社に支払い、発注していた。同社を元請けに発注し、別途同社から下請けへの発注もあったとした。

弁護士に確認し「法的にはどこから切り取っても適正」とする一方、「公設秘書の会社に発注する構図そのものが誤解や疑念を招くものとの指摘や批判は真摯に受け止め、今後、当該企業への発注はしない」と述べた。

会見では、しんぶん赤旗の報道に対して「一般的なビジネス現場を無視した論理構成による悪質な印象操作」と反論し、「今後、しんぶん赤旗の質問状には一切返答しない」と怒りを示した。

維新共同代表を続投するのかと聞かれると「そのつもりですけど」。

疑惑自体についても「秘書やったらチラシすぐ発注してできるやろみたいな話があると思うんですけど、デザイン業務をナメすぎですね、はっきり言って。無形の付加価値を提供している業者さんをバカにしすぎた議論だと思います」「ペーパーとか中抜きとか失礼なこと言ってる人がいますけど」「当該企業からの発注先の原価とかを出してくれと強制的に出した場合、僕ら訴えられますよ」と激しいトーンで反論した。

連立与党代表が政治とカネ疑惑で会見する緊急事態。

ネットでは、さまざまな指摘が書き込まれた。次々に質問をはね返す姿に「藤田無双」「切り返しが痛快」との反応もあった。

一方で丁寧な説明を行うとしていた会見での強気言動に「自分のまいた種なのに逆切れ会見」「感じ悪い」「何であんな偉そうに会見したんだ？」「お前が言うな」「態度悪すぎるやろ」「なんでケンカ腰」「丁寧な説明どころか開き直り」と厳しい指摘が相次いでいる。