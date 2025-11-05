「ノラネコぐんだん」新刊3点同時発売！ ぬりええほんはなんと“新作”描きおろし！ さがしえブック特典のもこもこポーチのかわいさにも注目
2025年11月4日（火）、絵本作家の工藤ノリコ氏が手がける「ノラネコぐんだん」シリーズから新刊3点が同日発売。これを記念して、全国の書店では「ノラネコぐんだん わいわいクリスマスフェア」が開催される。
「ノラネコぐんだん」とは、8匹のノラネコたちが巻き起こすドタバタ劇を描いた絵本シリーズ。ほかにも「さがしえブック」シリーズや英語が学べる『ノラネコぐんだん ふねにのる Noraneko Gundan’s going on board！』など、知育絵本のラインナップも充実しており、累計発行部数は500万部を突破している。
自由な色で塗るもよし、塗らずに楽しむのもよし。子どもたちの発想力や創作意欲を刺激する工夫が随所に施されており、塗っても塗らなくても楽しめる一冊となっている。子どもはもちろん、大人のシリーズファンにもオススメだ。
また同日に発売される『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』（工藤ノリコ：原作、まえをけいこ。：スタイリング/白泉社）は、大人気「さがしえブック」シリーズの第4弾。クリスマスを舞台に、ノラネコたちや“さがしもの”を見つける内容で、「ノラネコぐんだん」シリーズでおなじみのワンワンちゃんやマーミーちゃん、パッポヒなども登場する。
さらに同作の特典として、ネイビー地の「もこもこポーチ」が付属。しましまのマフラーとノラネコの顔部分はふわふわのサガラ刺しゅうで、つい触りたくなる手触りだ。ほかにも、雪だるまとノラネコのラバーチャームが付いたファスナー、ノラネコやマーミーちゃんがデザインされた裏地など、細部まで可愛らしい仕上がりとなっている。
そして新刊3点目の『ノラネコぐんだん パンこうじょう ぬいぐるみギフトBOX』（工藤ノリコ/白泉社）は、贈り物にもぴったりの豪華セット。シリーズ第1作にして人気No.1の『ノラネコぐんだん パンこうじょう』のミニサイズの絵本に加え、ロングセラーの「はんせいポーズのぬいぐるみ（Sサイズ）」と「総柄ハンカチ」をセットにした3点入りギフトBOXとなっている。
ミニ絵本はインテリアにも映えるサイズ感で、ぬいぐるみは外出先のお供にも最適。ハンカチは、絵本に登場するいろいろなパンやノラネコの顔をちりばめた限定デザインだ。クリスマスはもちろん、誕生日などのギフトとしても喜ばれるに違いない。
さらに「ノラネコぐんだん わいわいクリスマスフェア」の開催店舗では、「ノラネコぐんだん」シリーズの絵本や関連商品のいずれかを購入すると、B6サイズのシール（全4種、ランダム配布）がプレゼントされる。フェアの開催は12月31日（水）まで。特典はなくなり次第終了となるので、早めにチェックしておこう。
なお同日発売の『kodomoe』12月号も、『ノラネコぐんだん』づくし。付録には前述の「もこもこポーチ」と連動したデザインの「おおきなトート」（約タテ38×ヨコ37×マチ10cm）が付くほか、表紙や16ページのカレンダーにもノラネコたちが登場する。
新刊3点の同日リリースに加え、フェアが開催されるなど、11月はまさに『ノラネコぐんだん』三昧。ファンは、ぜひお見逃しなく。