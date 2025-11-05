赤ちゃんと犬を『初めて会わせた』結果→想像以上に気になってしまい…あまりにも愛おしい『結末』に反響「いいお兄ちゃん」「賑やかになりそう」
コーギーが生まれたばかりの弟と初対面したら…？その嬉しそうな姿がInstagramで注目を集め、記事執筆時点で3.5万回を超えて再生。「きっといいお兄ちゃんになるね」「これから賑やかになりそう」といったコメントが寄せられています。
【動画：赤ちゃんと犬を『初めて会わせた』結果→想像以上に気になってしまい…あまりにも愛おしい『結末』】
コーギーさんが弟と初対面…！
Instagramアカウント「toron0930」に投稿されたのは、コーギーの「トロン」くんと、新しく家族に迎えられた弟くんが初めて会う瞬間を収めた動画。
出産を終え、退院して帰宅したママさんのもとへ駆けつけたトロンくん。ママさんの腕の中には、生まれたばかりの赤ちゃんの姿が…！
トロンくんはその存在にすぐ気づき、「何！？ 見たい見たい」と言わんばかりにピョンピョンとママさんに飛びついて大興奮。クンクンとにおいを確かめながら、初めて見る弟くんにすっかり夢中になってしまったようです。
興奮しすぎて…？
嬉しさが止まらなかったトロンくん、テンションはまさに最高潮。何度もジャンプしては赤ちゃんを覗き込み、ついにはグイグイと身を乗り出してしまったそうです。その勢いにパパさんが思わず制止する場面も。
一通り落ち着くと、今度はまじまじと赤ちゃんを観察。ママさんの「赤ちゃんだよ」という声を聞くと、まるでその言葉の意味を確かめるように見つめ続けていたそうです。
優しい“お兄ちゃん”の始まり
このあと、赤ちゃんはベビーベッドでお昼寝タイムに。トロンくんはその近くで静かに座り、じっと赤ちゃんの様子を見つめていたそうです。
しばらくすると安心したのか、ベッドのそばで横になり、ウトウトと眠り始めたトロンくん。
赤ちゃんとの距離を保ちながらも、そっと見守るその姿からは、すでに“お兄ちゃん”らしさが感じられます。
トロンくんと赤ちゃんの初対面の様子は、Instagramで3.5万回以上再生され話題に。コメント欄には「お腹にいた時から分かっていて、楽しみに待っていたのかも」「見守っている背中が頼もしい♡」「きっと素敵な関係を築くんだろうな」といった声が寄せられています。
Instagramアカウント『toron0930』さまでは、トロンくんと弟くんのその後の様子も投稿されています。これから少しずつ距離を縮めていくふたりが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。
写真・動画提供：Instagramアカウント「toron0930」さま
執筆：松川鈴
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。