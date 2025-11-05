ダイアン津田『新語・流行語大賞』ノミネートに渾身のツッコミ 名探偵津田シリーズからの選出にSNS上でも話題
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が5日、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』のノミネート30語に、TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』で生まれた名言「長袖をください」が選出されたことに反応した。
【一覧】“今年の顔”がずらり！『2025 新語・流行語大賞』ノミネート語30
「長袖をください」は、2024年12月11日放送の『水曜日のダウンタウン』で、津田に仕掛けられたドッキリで人気シリーズ「名探偵津田」第3話で生まれたもの。沖縄でのCM撮影だと思っていた津田が、“事件”に巻き込まれ、新潟へ行く展開に。「沖縄の衣装しか持ってきてないぞ」「半袖しか持ってないぞ」と文句をいいつつ、新潟が寒いと予想した津田は「長袖をください」と懇願。スタジオは大爆笑に包まれるが、「そんな時間ないです」と一蹴され、そのまま車で新潟に向かった。
今回のノミネート30語の発表を念頭に置いてか、津田は自身SNSを更新。「ごいごいすーではないんかい！」と自身の代表的なツッコミワードを炸裂させた。
「長袖をください」が『新語・流行語大賞』のノミネート30語に入ったことを受け、SNSには「長袖をください にワロタ」「長袖をくださいを選んでくださってありがとうごさいますwww」「流行語大賞のノミネートに長袖をくださいはウケる」「ミャクミャクであって欲しいが、「長袖をください」で吹いた」「流行語大賞に長袖をください入っててワロタ」などの反響が。
