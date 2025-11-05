卵の価格が高騰しています。エッグショックの再来か？と言われていますが、この影響は、ケーキ店にも出ているようです。

訪ねたのは、岐阜県各務ヶ原市の人気ケーキ店。創業32年の「たまご屋さんケーキ」。週末には県外からも客が訪れ、カットケーキが多い日には約1000個も売れるそうです。そのワケは…

（利用客）

「お値打ち。10個で1800円は助かる」





「卵をたくさん使う“プリン”などは週末しか出せない」

一番人気のカットケーキは1個220円。10個まとめて買うと1800円とお得！元々、養鶏農家だった先代が始めたケーキ屋さんです。（たまご屋さんケーキ・佐藤之記店長）「先代（師匠）が養鶏場と『たまご屋さん』というケーキ屋さんも経営していた。それが人気が出て、養鶏農家をやっていられなくなって、養鶏場を閉めてケーキ屋さんだけになった」

では、エッグショックの再来か？と言われている現状について聞きました。



（佐藤店長）

「苦しい。苦しいを超えて危機的な状況」



ケーキの原料となる卵。2年ほど前は10キロ2000円で仕入れていましたが、今は2倍以上の4000円台に。厳しさが増しています。

（佐藤店長）

「卵がないので、要望する量が入らない。例年より早く鳥インフルエンザが出ているので、ことしはどうなるのか心配」



作れば売れるのに、もどかしい現実が…



（佐藤店長）

Q.8箱でどれくらいの量の卵がある？

「80キロある。制限がかかっているので、店が注文する量よりも卵が入ってこない。LLサイズを店は注文したが、それもあるときしか入ってこない」



Q.ケーキは安くて大丈夫？

「大丈夫じゃない。卵をたくさん使うプリンなどは週末しか出せない状態。卵をあまり使わない商品をいろいろ考えざるを得ない。スポンジをあまり使わずにムースを使って、商品を増やすようになっていくのでは」

“クリスマスケーキ”は大丈夫？

佐藤店長は、メニューの工夫でこの難局を乗り切りたいと奮闘中。まもなくクリスマスシーズンで、一年で一番忙しくかき入れ時になりますが…



（佐藤店長）

「『ダメだな』と思ったら、そこで予約を止めなくちゃいけない」

Q.現状は？

「今のところは大丈夫」



商売の根幹を揺るがしかねない卵価格の高騰。この人気のケーキ店も、暗雲が垂れ込めたままです。

（佐藤店長）

「年々不安が高まる。一年中、卵の値段で悩んでいる」

Q.良い新年を迎えられるかどうかも卵にかかってる？

「卵次第です」



そして、佐藤店長がひとこと…



（佐藤店長）

「周りも液卵などを使っているから、そういうことも考えなくては…」