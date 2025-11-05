タレント中丸雄一（42）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、投資について問われる場面があった。

番組では日経平均株価が一時5万円割れと大きく下落したニュースを取り上げた。高市早苗総裁誕生でこの1カ月は“高市トレード”と呼ばれる活況ぶりだったが、続落で10月27日以来の5万円割れとなった。AI関連株の値上がりを警戒し、売り注文が殺到したとみられる。

株価の動きについて「中丸さんも投資をなさっているそうで。この5万円割れをどう見ていますか？」と問われると、食い気味に「無理でしょ！」と反発した。唐突に振られた経済ニュースに、「こういうのもやるんですか？」と目を白黒させた。

「こういうのを扱う時って、専門家の人が1人、2人必ずいるじゃないですか？丸腰でやるんすか？」。スタジオを見渡しておどおどする姿に、スタジオからは大きな笑いが起きた。

MC垣花正からは「本当に投資をしている人の声が聞きたい」と説得されると、投資歴について説明。「前提としては、10年くらい前からやっているんです」としつつ、「細かく毎日、毎月チェックして詳しくなろうという欲はなかった」と話し、「ざっくり現金3割、投資7割で、7割の中の半分が投資信託で、4分の1が日本株、4分の1が米国株です」ともぶっちゃけた。

ここでダブルMC大島由香里からは「何もお仕事がなかった時に、結構買い足したり、投資とか見ていたんですか？」と、しれっと直球のいじりが。中丸は「仕事（の有無に）関係なく。でも基本的にキャッシュを控えておいて、最近だとトランプ関税ショックとか、あのレベルの下落が来たら、突っ込むかみたいな形」と、表情を変えずに説明した。