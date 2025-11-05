１１月１日はすしの日だそうです。

新米の季節であると同時に、ネタとなる海の魚も脂がのっておいしくなる時期ですね。家庭で食べる巻き寿司(すし)やちらし寿司などもいいですが、お店で食べるにぎり寿司はまた格別な気がします。昔、カウンターのある寿司店は大人の世界だなと感じましたが、今は回転ずしなど、子供から大人まで楽しめるカジュアルな店が増えたと思います。読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも「すし」に関する投書が寄せられています。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「すし」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）

息子との約束、果たす日は

子供の頃、父と寿司店に行き、卵焼きなどを食べたことが忘れられない。結婚して３人の子に恵まれ、長男が小学生の時、家族で回転寿司店に出掛けた。かなりの出費となったが、私は長男に、「本場の寿司店はこんなもんじゃない。社会人になったら連れて行ってやる」と大見えを切った。

長男は社会人になり、約束の実行を迫った。だが、親を超える体格になった長男を見て、多額の出費を恐れ、まだ約束は果たせないでいる。寿司をおごるのは、人生の伴侶を紹介された時と内心思っている。（６４歳・アルバイト＝岡山県、２０１６年５月２９日掲載）

回転ずしに「止まって」、娘の言葉に大爆笑

先日、子供たちを回転ずしに連れて行った。８歳と６歳の娘は、好きなおすしが来ると手を伸ばし、うれしそうに食べているが、２歳の三女はなかなかタイミングがつかめないでいる。「取ってあげるから何がいい？」と聞いても、自分の手で皿を取って食べたいらしく、身を乗り出して真剣になっている姿を見ていると、おかしくてついつい笑ってしまった。

しばらく見守っていると、ついに娘は大声を張り上げて「ちょっと、止まりなさいよ、取れないでしょ！」と怒りだした。皆で大爆笑だったが、当の本人はきまり悪く、ペタンと席に座り込んでしまった。

回転ずしに「止まれ」はないが、今の世の中、何かとスピード化している。ゆったり、のんびりの心も忘れないでいきたい。（３７歳・主婦＝大阪府、２０００年９月８日掲載）

幼少時のトラウマ、わさび嫌い続く

幼い頃、お皿に盛ってあるわさびを見た。きれいな黄緑色で、おいしそうに思えた。そのまま食べるのだろうと、箸でたくさんつまんで、一気にほおばった。

すると、口と鼻がスースーしてとてつもなく辛かった。その時のショックが元で、わさびが苦手になった。おすしは、もっぱらわさび抜き。からしは大丈夫なのだが、不思議なものである。

私は、もう生まれて半世紀。「大人の味」であるわさびに慣れないといけないと思っているが……。（４９歳・無職＝滋賀県、２０１４年７月２６日掲載）

食べ放題堪能、あっという間に５０皿

ホテルや飲食店で人気の食べ放題。大人も子どもも満足できる品ぞろえやドリンクバー、心ときめくデザートも用意されている。

あらゆる店で食べ放題を経験したが、一番興奮したのが「寿司」だ。産地直送の新鮮なネタ。制限時間は６０分、ラストオーダーは１５分前。４５分間、全力を注ぐことができる。

さあスタート。タッチパネルで注文し、鮮やかな夫婦連携プレーで寿司を切らすことなく食べ続けた。あっという間に５０皿を超えた。まるでテレビに出てくるフードファイターのようだ。

最後は別腹のデザートで終了した。一生分の寿司を堪能したと思ったのもつかの間、数日後にはまた行きたいと思ってしまうほど魅力的だった。

もうすぐカニの季節。次はカニを心ゆくまで食べ尽くしたい。（３７歳・看護師＝広島県 ２０１７年１０月１日）

すし屋の「時価」、いつも不思議

すし屋でよく見かける「時価」。いつも不思議に思います。「時価」といっても、その日の仕入れ値は、店を開けるときには当然分かっているわけだから、売値だって決まっているはず。なのに、どうしてこんな表示をするのでしょう。

客によって値段を変えているのでは、と思うときもあります。

こうした疑問を招かないためにも、開店のとき、その日の値段を手書きの値札で表示するなど、工夫してはいかがでしょうか。（２９歳・ＯＬ＝東京都、１９９３年５月７日掲載）

担当記者より

最近は、ネタの時価も怖いですが、コメの時価も気になります。回転寿司で目が回らないような値段で食べられる。そんな時代が続くといいなと思う今日この頃です。（伊藤）

「ササる投書」を随時掲載します。次回もお楽しみに！