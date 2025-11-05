木曜日は日本海側で晴れる所が多いでしょう。朝は太平洋側で雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。関東や東北南部の太平洋側は日中も雲が広がりやすく、昼間も気温があまり上がらないでしょう。

日本の南の低気圧が東へと進む見込みです。伊豆諸島では、朝にかけて激しい雨の降る所がありそうです。西日本から東日本の太平洋側も雲が広がりやすく、朝にかけて雨の降る所がある見込みです。関東や東北南部の太平洋側は日中も雲が取れにくく、雨の降る所がありそうです。一方で、高気圧に覆われて日本海側の地域では晴れる所が多いでしょう。ただ、山陰は一部でにわか雨がある見込みです。また、北海道も夕方から雨雲が広がり、雨の降り出す所がありそうです。

朝の気温は水曜日と同じか、高い所が多くなりますが、北海道は低くなるでしょう。最高気温は、この時季としては高い所が多くなりそうです。西日本は20℃以上の所が多く、日差しが暖かくなる見込みです。ただ、昼間も雲が広がりやすい関東や東北南部の太平洋側は、日中も空気が冷たくなりそうです。

木曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：15℃ 釧路：11℃

青森 ：17℃ 盛岡：17℃

仙台 ：16℃ 新潟：19℃

長野 ：17℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：17℃

大阪 ：21℃ 岡山：22℃

広島 ：22℃ 松江：19℃

高知 ：24℃ 福岡：22℃

鹿児島：25℃ 那覇：28℃

金曜日は北陸や北日本の日本海側で雲が広がりやすいですが、そのほかの地域は広く晴れる見込みです。土曜日も日差しの届く所が多いですが、雲が広がりやすくなる所があり、日曜日は広い範囲で雨が降る見込みです。