元俳優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未さんが、自身のインスタグラムを更新。ホームパーティーの様子を公開しました。



【写真を見る】【 堀北真希さんの妹 】 奈々未さん 友人招いたホームパーティー開催「ちょっと気合を入れてたくさんご飯作れて幸せ」こだわり手作り料理8品を披露





トルコで購入したというテーブルクロスと食器を使ったテーブルコーディネートで、久しぶりに友人を招いての食事会を楽しんだようです。







投稿された写真には、幾何学模様のテーブルクロスの上に、色とりどりの料理が並ぶ様子が映し出されています。





メニューは「クミンキャロットラペ」「きのこマリネ」「ホタテとレンコンのサルサソース」「肉味噌生ピーマン」「明太子ポテトグラタン」「サバの竜田揚げ」「梅と大葉のささみチーズ春巻き」など、多彩な手作り料理が中心となっています。







特別な一品として、誕生日にプレゼントされたという米沢牛のステーキも振る舞われました。深緑色の皿に盛られたステーキは、表面に焼き色がつき、断面は淡いピンク色に仕上がっています。







ドリンクには、同じく誕生日に贈られたシャンパンと、トルコで購入したというワインが用意されました。写真には緑色のボトルに金色のキャップ、白と青のラベルが特徴的なシャンパンを手に持つ様子も写っています。







奈々未さんは「テーブルクロスとお皿が可愛くてテーブルコーディネートが楽しかった」と感想を述べ、「ちょっと気合を入れてたくさんご飯作れて幸せ〜」とコメント。また「普段とちょっと違うご飯作れたりするから、メニュー考える時から楽しいんだよねっ」と料理を作る過程も楽しんでいる様子を綴っています。







最後には「お腹いっぱい、たくさん色んな話ができて楽しい夜でした」と充実した時間を過ごしたことを報告し、友人たちへ「いつでもリクエストお待ちしております」と次回の開催を匂わせるメッセージも添えています。







この投稿に、「めちゃんこ美味しそうですぅ〜」「テーブルクロスオシャレでいいね どれも美味しそう」「すごーい！これななみちゎんが作ったの プロ並みだーー」などの声が寄せられています。

【 奈々未さん プロフィール 】

出身地：東京都

生年月日：1994.10.17

身長：160cm

趣味／特技：食べ歩き、メイク、旅行 ／ 料理

モデル 兼「L by HOME」のアイデザイナー。

モデルとしてファッション誌から美容誌まで幅広い媒体に出演し、インスタグラムのフォロワー数は現在37.5万人。2020年のテレビ出演が大きな話題となり、等身大の魅力で幅広く活動中。

