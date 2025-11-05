【nana’s green tea 福袋2026】トート、風呂敷、ふきん、ティーバッグ、フィナンシェ、ドリンク･パフェチケットなど
抹茶･日本茶をテーマとしたカフェブランド「nana’s green tea」は、11月20日(木)12:00から、福袋のオンライン予約を開始する。
2026年の福袋は、イラストレーターのアオタケ エリコによる描き下ろしグッズと、お得な内容を詰め合わせたセット。5,400円(税込)のセットと8,900円(税込)のセットの2種類が登場する。創業25周年を迎えることを記念して、毎年恒例の福袋をパワーアップさせたという。
11月20日(木)12:00からオンラインでの予約開始。受け取り方法は店頭受取(店頭支払い)、宅配便配送(事前決済)のどちらかを選ぶ。先着順で、予定数に達し次第終了。一部店舗では販売されない場合あり。〈5,400円セットの内容〉
･トートバッグ
･風呂敷ランチマット
･かや織ふきん
･宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)
･ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)
･フィナンシェ×4個(抹茶フィナンシェ 2個、ほうじ茶フィナンシェ 2個)
･ドリンクギフトカード×2枚
･パフェギフトカード×2枚
･「360KYUSU」購入時1,000円offチケット×1枚
5,400円セット〈8,900円セットの内容〉
･トートバッグ
･風呂敷ランチマット
･かや織ふきん
･キャニスター缶
･そば猪口
･まめ皿
･宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)
･ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)
･フィナンシェ×4個(抹茶フィナンシェ 2個、ほうじ茶フィナンシェ 2個)
･海老かきもち×1袋
･ドリンクギフトカード×4枚
･パフェギフトカード×4枚
･「360KYUSU」購入時1,000円offチケット×1枚
8,900円セット〈福袋に共通で入っているアイテムの詳細〉
◆ドリンク･パフェギフトカード【共通】
ドリンクチケットは定番ドリンクMサイズメニューから好きなものを、パフェチケットは定番パフェメニューから好きなものを選べる。展開メニューは店舗によって異なる。
パフェチケットを税込1,200円分として、差額分を支払うと期間限定メニューのパフェも購入可能。
◆360KYUSU 1,000円offチケット【共通】
nana’s green tea オリジナル急須の「360KYUSU」(税込4,800円)が1000円オフになるクーポン。店頭およびオンラインストアでクーポン1枚につき1回利用可能。「360KYUSU」は360°度どこからでも注げることが特徴の急須。
◆トートバッグ(外袋)
5,400円セットはライトグレー、8,900円セットはグリーンのトートバッグ。厚手のコットン生地に内側からコーティングを施し、中身がなくても自立する仕様。内側は汚れに強く、拭くだけで手入れ可能。
サイズ:250(H)×250(W)×110(D)mm(取手は含まず)。
トートバッグ（外袋）
◆風呂敷ランチマット【共通】
伝統的な風呂敷の美しさと使いやすさに保冷機能をプラス。裏地に柔らかな保冷生地を使用し、お弁当などを包める。広げればランチマットとしても使用可能。包むものの形や大きさを選ばず自由にアレンジできる。アオタケ エリコ描き下ろしイラスト入り。
サイズ:495×495mm。
風呂敷ランチマット
◆かや織ふきん【共通】
奈良の伝統技法「かや織」を用いた風通しの良いふきん。右下にはnana’s green tea の人気商品「抹茶白玉フロートラテ」を刺繍。吸水性･速乾性に優れ、肌触りの良さが特徴。
サイズ:295×295mm。
かや織ふきん
◆ティーバッグ2種(各5個入り)【共通】
宇治煎茶とほうじ茶のティーバッグを福袋限定パッケージで提供。アオタケ エリコ描き下ろしイラスト入り。
ティーバッグ2種（各5個入り）
◆抹茶フィナンシェ2個+ほうじ茶フィナンシェ2個のセット【共通】
焼き菓子用オリジナルブレンドの抹茶･ほうじ茶を使用。抹茶フィナンシェには大納言小豆、ほうじ茶フィナンシェにはくるみを添え、しっとり焼き上げた。
抹茶フィナンシェ 2個、ほうじ茶フィナンシェ 2個〈8,900円セットの福袋にのみ入っているアイテムの詳細〉
◆そば猪口(ちょこ)
江戸時代に蕎麦のつけ汁入れる器として広まった「そば猪口」。湯呑み、酒器、小鉢、デザート入れ、薬味入れなど多用途に使用される万能ミニカップ。アオタケ エリコ描き下ろしイラスト入り。陶器製。電子レンジ･食洗機対応。
サイズ:直径85mm×65mm 陶器製
そば猪口（ちょこ）
◆まめ皿
薬味や和菓子、香の物を美しく添える小皿。アクセサリートレーや小物置きとしても使用可能。アオタケ エリコ描き下ろしイラスト入り。陶器製。電子レンジ･食洗機対応。
サイズ:サイズ110mm×11mm
まめ皿
◆キャニスター缶(鶴)
ライトグリーンカラーで手になじむマットな質感。お菓子、文房具、小物収納に便利。かぶせ蓋仕様で使いやすい。アオタケ エリコ描き下ろしイラスト入り。スチール製。
サイズ:直径83mm×150mm
キャニスター缶
◆海老かきもち
国産もち米を使用し、杵でついたお餅を天日干し。新鮮なこめ油でカラッと揚げた。
※写真はイメージ。
海老かきもち〈受取方法･注意事項〉
【オンライン予約開始】
2025年11月20日(木)12:00〜
【店舗受取(店頭支払い)】
予約締切:12月21日(日)23:59
受取期間:
A)12月26日(金)〜28日(日)
B)12月29日(月)〜2026年1月3日(土)
注意事項:
･ひとり4個まで
･重複予約不可
･受取時に店頭で支払い
･予約後の内容変更は一度キャンセルが必要
･受取番号と「注文完了お知らせメール」を必ず提示
･指定日時に受け取りのない場合は、自動キャンセル
･受取時間は店舗の営業時間内
【宅配便配送(事前決済)】
予約締切:12月17日(水)23:59
配送期間:12月30日(火)〜1月3日(土)順次配送(お届け日の指定不可)
送料:福袋1個につき500円(税込)
注意事項:
･ひとり4個まで
･事前決済。キャンセル不可
･クーポン併用不可
･他商品との同時決済不可
･購入者都合によるキャンセル･返品･交換不可
※輸送時の箱汚れ･損傷でも、商品自体に不備がない場合は対応不可〈nana’s green teaについて〉
自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するカフェブランド。2026年に創業25周年を迎え、国内外に店舗を出店。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶を中心とした日本の食文化や茶の湯の文化を現代の生活の中でも楽しめるよう、商品やデザインを展開している。