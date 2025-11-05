4日に行われた選挙では、民主党が各地で勝利を収めた/Fred Greaves/Reuters

（CNN）全米各地で4日に投開票が行われた選挙戦で、有権者はトランプ大統領の第2次政権への不満を鮮明に示し、民主党の候補者の勝利を後押しした。

バージニア州では、中道派の元下院議員アビゲイル・スパンバーガー氏が同州の近年の歴史の中で最も力強い民主党の支持を得て勝利を収めた。ニュージャージー州でも同じく中道派の下院議員マイキー・シェリル氏が、トランプ氏からの支持を受けた共和党候補ジャック・チャタレリ氏を破った。

米国の最大都市ニューヨーク（NY）では、「民主社会主義者」のゾーラン・マムダニ氏が勝利した。無所属で出馬し、トランプ氏からの支持も得たアンドリュー・クオモ前NY州知事を、民主党予備選に続き本選でも破った。

イデオロギー的に大きく異なる候補者が勝利したことで、民主党内で長年続く「進むべき路線」をめぐる論争に決着がつくことはほぼないだろう。数カ月後には中間選挙の予備選が控えるほか、2028年大統領選もすでに視野に入りつつある。

ただ、各候補の選挙戦には共通点もあった。解決策は異なっても生活の負担軽減に焦点を当てたほか、トランプ政権への厳しい批判を展開した。

一方、カリフォルニア州では、来年の下院選で民主党の優位を高めることを狙った選挙区割り変更の是非を問う住民投票があり、承認される見通しとなった。ペンシルベニア州では、民主党系の州最高裁判所判事が勝利し、投票ルールをめぐる法廷闘争が予想される「激戦州」で民主党が多数派を維持した。

4日の選挙戦から見えたポイント五つを振り返る。

マムダニ氏がクオモ氏を再び破る

進歩的なイデオロギーと新しい顔を求める有権者への訴えで注目を集めたマムダニ氏だが、ニューヨーク市ではコスト削減の取り組みがより説得力を持ったとみられる。

もしマムダニ氏が公約を実現すれば、生活費の高騰に苦しむ全米の都市にとってニューヨーク市が手本となるだろう。だが失敗すれば、28年の大統領予備選を前に、進歩派への警鐘として利用される可能性もある。

政治的再起を目指していたクオモ氏にとって、今回の結果は屈辱となった。トランプ氏にとっても失敗だった。トランプ氏は選挙戦終盤で共和党候補のカーティス・スリワ氏ではなくクオモ氏を支持した。トランプ氏はCBSの番組で、「悪い民主党員と共産主義者のどちらかを選ぶなら、私はいつでも悪い民主党員を選ぶ」と語っていた。

郊外での大きな転換

民主党の最初の大きな勝利はバージニア州でもたらされた。元中央情報局（CIA）職員で、連邦下院議員を務めた経験もあるスパンバーガー氏が、共和党候補のウィンサム・アールシアーズ副知事を退けた。

スパンバーガー氏の優位を示す兆候の一つは同州の郊外と都市外縁が混在するラウドン郡にあった。午後9時の時点で大半の開票が終わり、スパンバーガー氏の得票率は64％超だった。これは24年の大統領選で民主党候補だったカマラ・ハリス副大統領（当時）が記録した数字より8ポイント高く、21年知事選で敗れた民主党候補のテリー・マコーリフ氏より9ポイント高かった。

スパンバーガー氏は州全体でも民主党候補として過去最高水準の支持を得た。これは、トランプ政権による連邦職員削減の影響が背景にある可能性が高い。この地域には現職・元職あわせて数千人の連邦職員が暮らしている。

CNNの出口調査では、連邦職員や政府請負業者がいる世帯ではスパンバーガー氏が61％の支持を得たのに対し、いない世帯では52％にとどまった。

バージニア州で歴史的な壁が崩れる

結果がどうであれ、バージニア州の知事選は歴史に残るものになる運命にあった。勝者はいずれにせよ、州初の女性知事となるからだ。

スパンバーガー氏はその歴史に触れ、夫が子どもたちに母親がバージニア州知事になると告げていたことを支持者に伝えた。

ニュージャージー州では反トランプ感情が鮮明に

バージニア州では、候補者の資質が結果を左右した。共和党候補のアールシアーズ氏について、党内から数カ月にわたり不満の声が上がっていた。

一方、ニュージャージー州では事情が異なった。

共和党候補のチャタレリ氏は21年の知事選での善戦で知名度を高めており、「ジャージー・ガイ」という独自色を打ち出して、トランプ氏と距離を取る戦略を取った。だが、トランプ氏からの支持や、政権を称賛した発言、民主党側のトランプ氏と結びつけようとする広告攻勢もあり、登録有権者数で民主党が共和党を80万超上回る同州で苦戦を強いられた。

多くの点で、ニュージャージー州は反トランプ感情を測る試金石となった。

焦点の一つは、チャタレリ氏がトランプ氏のようにヒスパニック系有権者の支持を得られるかどうかだった。昨年の大統領選では、CNNの出口調査によると、ヒスパニック系の46％がトランプ氏、51％がハリス氏を支持していた。しかし、今回ニュージャージー州での出口調査では、シェリル氏が64％を獲得し、チャタレリ氏は32％にとどまった。

シェリル氏は黒人有権者の91％の支持を得たほか、無党派層でも7ポイント差で勝利した。中道派の支持も58％対39％でシェリル氏が上回った。

チャタレリ氏は、ニュージャージー州が直面する最重要課題について税金と答えた34％の有権者から多くの支持を得た。だが、最重要課題は経済と答えた32％の有権者では、シェリル氏が61％対37％で支持を集めた。経済問題は共和党の強みになると見込まれていたが、支持は集まらなかった。

ニューサム知事、選挙区割りで躍進

カリフォルニア州の有権者は、来年の中間選挙で民主党が下院の過半数を奪還するという希望を後押しし、ギャビン・ニューサム知事に全国的な注目を浴びる舞台を与えた。

州の有権者は、民主党に有利な選挙区を五つ増やす新しい選挙区割りを導入する住民投票を承認した。

選挙区割りの変更は、トランプ氏が来年の下院選で共和党の僅差（きんさ）の過半数維持を模索する中、テキサス州が共和党に勝てる選挙区を五つ増やすために選挙区割りを変更したことに対するニューサム氏の「回答」だった。

短期間ながら激しい広告戦が展開される中、ニューサム氏は自ら選挙区割り変更案の「顔」となった。

「提案50号『選挙不正防止法』でトランプ氏を完全に阻止できる」とニューサム氏は米国旗の前で語った。今後数年間、全国の視聴者がニューサム氏を頻繁に目にするようになるかもしれない。