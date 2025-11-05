「ミス実践」ファイナリスト、壁島舞華さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/05】「ミス実践コンテスト2025」エントリーNo.4の壁島舞華（かべしま・まいか）さんのインタビュー。
【写真】「ミス実践」美女揃いのファイナリスト
学部／学年：人間社会学部ビジネス社会学科／2年
出身地：東京都
誕生日：2月9日
趣味：焼肉屋さん巡り、お笑い鑑賞
特技：ゴルフ、お菓子作り
好きな食べ物：ねぎタン塩、チーズ
好きな言葉（座右の銘）：NO.1にならなくてもいい もともと特別なOnly one
最近ハマっていること：最近はヘアアレンジの研究にハマっています。動画を見て新しいアレンジに挑戦したり、自分に似合うスタイルを探したりするのが楽しくて、ちょっとした気分転換にもなっています。ミスコン期間中は人前に出る機会も多いので、その日の気分や服に合わせてアレンジを工夫するのが日々の楽しみです。動画を見て新しいアレンジに挑戦したり、自分に似合うスタイルを探したりするのが楽しくて、ちょっとした気分転換にもなっています。ミスコン期間中は人前に出る機会も多いので、その日の気分や服に合わせてアレンジを工夫するのが日々の楽しみです。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
入学前から「ミス実践」は憧れの存在でした。実践女子大学には魅力的な方が多く、また周囲の目を気にしやすい性格もあって、募集を見てもなかなか勇気が出ませんでした。それでも「やらない後悔より挑戦を選びたい」と思い応募を決意。家族や友人の後押しもあり、自分を知り、可能性を広げたいという思いで出場しました。この経験を通して多くを学び、成長につなげたいと考えています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、どんなことにも真面目に取り組む姿勢です。周囲からは「いつも笑顔で明るい」と言っていただくことも多く、自然と場の雰囲気を和ませられるのが自分の良さだと思っています。また、一度任されたことは最後までやり遂げる責任感も大切にしています。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
ミスコン期間中に不安で食事が喉を通らず、急激に痩せてしまったことがありました。そこから「心も体も健康でいることが大切」と考えるようになり、今では毎日1食は必ず自分の好きなものを食べるようにしています。無理をせず楽しんで食べることが、スタイルキープにもつながっていると思います。肌のケアについては、美容家の母に時々お手入れをしてもらい、日々のスキンケアも欠かさず行っています。
― 憧れの有名人はいますか？
宮本茉由さん、水卜麻美さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
ミスコン期間中、不安で眠れない日や食事が喉を通らない日もありました。自分の努力だけではどうにもならないことに直面して、心が折れそうになったこともあります。そんなときに支えてくれたのが、家族や友人、そしてファンの皆さんからの「今日も投票したよ」「応援しているよ」という言葉でした。その一つ一つが大きな力になり、「私は一人じゃない」と気づくことができました。この経験を通して、自分一人の努力だけでは生きていけず、人生には必ず誰かの支えが必要だと実感しました。悲しみや不安を乗り越えられたのは、間違いなく周りの人の存在があったからです。だからこそ今は、どんなにつらい状況にあっても、必ず誰かが支えてくれていると信じてほしいです。その支えに気づけたとき、不安を乗り越えて前に進む力になると思います。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢は、自分の言葉で人々に自分の好きを届けることのできるお仕事がしたいです。食への関心を活かし、多くの人に食の魅力を伝えていけるグルメリポーターやお笑い鑑賞も大好きなので、バラエティ番組のサポートアナウンサーとして番組を盛り上げる存在になりたいです。あとは、大好きな焼肉屋さんも経営してみたいという密かな野望もあります！食を通じて人々の生活に豊かさや楽しさを届けることは目標の一つです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
私が思う夢を叶える秘訣は、「完璧を目指さず、一歩ずつ挑戦し続けること」です。挑戦する中では不安や壁にぶつかることもありますが、支えてくれる人の存在に気づいたり、自分の新しい可能性を発見できたりします。夢は一人で叶えるものではなく、周りの人に支えられて近づいていけるものだと実感しました。だからこそ、不安を感じても諦めず、まずは小さな一歩を踏み出すことが大切だと思います。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・大学名：実践女子大学
・コンテスト名：ミス実践コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票期間：2025年7月8日10時〜2025年11月8日11時30分
・本番日：2025年11月8日（土）
【Not Sponsored 記事】
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
