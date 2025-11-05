重盛さと美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの重盛さと美が11月5日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】37歳美人タレント「際どい」ランジェリー姿のベッドショット

◆重盛さと美、ランジェリー姿で美ボディ公開


重盛は、昨年発売した写真集『ANGEL』のアザーカットを投稿。レースがあしらわれたブルーのランジェリーを着用し、ベッドでうつ伏せに寝転ぶ姿を収めた大胆なショットやウエストから脚にかけての美しいボディラインが際立つショットを公開した。

◆重盛さと美の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ただただ美しい」「大人っぽくって上品、でも可愛い」「際どい」「芸術作品みたい」「スタイル抜群」「美しさがどんどん進化している」「ドキっとした」「色っぽい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】