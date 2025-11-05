国民的アイドルグループ元メンバーも「未来を感じる！」モビリティ登場　JMS2025「SMAS」ブースの自動運転バスに注目

地域の交通課題解決を目指す「ROBOBUS」

カーリース大手の住友三井オートサービス（愛称「SMAS（エスマス）」）が、東京ビッグサイト（東京都江東区）で2025年10月30日〜11月9日に開かれている「ジャパンモビリティショー2025」に出展しています。「サステナブル社会に向けたモビリティプラットフォーマー」を掲げる同社は、自動運転バス「ROBOBUS」などを展示しています。

SMASブースに展示している自動運転バス「ROBOBUS」

住友三井オートサービス（以下、SMAS）は、「住商オートリース」と「三井住友銀オートリース」の統合により誕生した企業です。統合後も数多くの企業統合を通じて知見を積み上げ、以前からのカーリース事業（現時点で約108万台の車両を管理）だけでなく、時代のニーズに対応しながらモビリティに深く関わってきました。最近は業務車両の管理やその運用システム構築支援など、さまざまなサービスを展開しています。

今回、ブースに展示している自動運転バス「ROBOBUS」は、中国の自動運転EVスタートアップ企業「PIX Moving」社製です。ソフトバンクの子会社である「BOLDLY」とSMASは、運転手不足や高齢化が進む地域の交通課題解決を目指して、地方自治体などと協力。「ROBOBUS」などの自動運転バスの実証実験を各地で実施しています。

「私には何ができるんだろう？」自問自答する影山さん

10月30日にブースで開かれたプレスブリーフィングでSMASの麻生浩司社長は「（ブースでは）自動運転のモビリティツールの実車（ROBOBUS）を展示しています。加えて、将来、10年とか20年先の私たちの移動手段はどう変わっていくのか。『こうなったらいいな』という世界を紹介させていただきます」と説明しました。

住友三井オートサービスのイメージキャラクターを務める影山優佳さん（左）は、女性アイドルグループ日向坂46の元メンバーだ。同社の麻生浩司社長（右）と共に、未来のモビリティについて語った

具体的には、同社のイメージキャラクターを務め、「できます。できます。SMASで、できます。」という同社CMでおなじみの影山優佳さん（元日向坂46メンバー）がアバターとなり、近未来のモビリティ社会を伝える「SMAS FUTURE NEWS」を、横4面×縦4面のモニターを組み合わせた巨大マルチ映像ビジョンで放映。「SMAS移動革命」の現在地について、さまざまな映像コンテンツで紹介しています。影山さんのファンならすべての映像を見逃せないでしょう。

30日のプレスブリーフィングには、影山さんも登場し、ラジオの公開収録も行いました。さらに、「『できます。できます。』と言いながら私には何ができるんだろうかと考えた」といったCM撮影の裏話も披露。影山さんは同社のブース展示について「未来を感じる。そして今のときめきを感じる」と感想を述べました。

6日と7日にはトークセッションも

SMASは「ジャパンモビリティショー2025」にブースを出展するだけでなく、ショーのオフィシャルパートナーにもなっています。麻生社長は「（モーターショーから）モビリティショーになり、自動車の製造に関わる会社だけでなく、モビリティに関わるあらゆる会社が出展できるようになりました。その中で、私共が目指している次世代のモビリティ社会のイメージをみなさんと共有できる機会にしたいと思いました」と、出展やパートナーシップを結んだ目的を説明しました。

PIX Movingの自動運転バス「ROBOBUS」の車内。モニターが装備され、各種情報が表示される

SMASのブースでは、JMS期間中、さまざまなトークセッションが開かれており、11月6日と7日にも各日13時30分から14時にかけて、識者を迎えてのトークセッションを開催します。テーマは6日が「まちをDXするMaaS―その現在地と未来―」、7日は「L4の自動運転車両が1万台走っている未来」とのこと。こちらもモビリティの未来が先取りできる内容が期待できそうです。

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。SMASのブースは、東京ビッグサイト西展示棟1階、ブース番号W1001です。