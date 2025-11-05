「영양솥밥（ヨンヤンソッパッ）」の意味は？カラダに優しいごはんのこと！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「영양솥밥（ヨンヤンソッパッ）」の意味知ってる？
「영양솥밥（ヨンヤンソッパッ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、栄養満点のご飯料理のこと！
「영양솥밥（ヨンヤンソッパッ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「栄養釜飯」でした！
「영양솥밥（ヨンヤンソッパッ）」とは、「영양（ヨンヤン）」＝「栄養」、「솥밥（ソッパッ）」＝「釜飯」という意味です。
木の実や漢方入りの栄養たっぷりの韓国風釜飯で、石焼きビビンパッでおなじみの石鍋にお米や栗、ナツメ、豆、高麗人参、銀杏などを入れて炊きます。
炊き上がってから醤油ダレをかけ、全体を「混ぜ混ぜ」して食べますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
