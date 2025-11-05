1児の母・片岡安祐美、七五三詣りの着物コーデに反響 息子との“和装”2ショットも「素敵」「着物姿美しい」「幸せそう」
コメディアンの萩本欽一（84）が創設した社会人野球クラブチーム「茨城ゴールデンゴールズ」の現監督でタレントの片岡安祐美（38)が、5日までに自身のインスタグラムを更新。“怪獣くん”こと長男（3）との“和装”2ショットを披露した。
【写真】「素敵」「着物姿美しい」七五三詣りに出かけた片岡安祐美＆息子の“和装”2ショット
片岡は「先日、怪獣くん七五三のお詣りを熊本の出水神社で」「うちは七・五・三！全部やっちゃう派です」と水色の着物を身にまとい笑顔で、袴姿の長男と参拝する様子を投稿。「去年の髪おきから、1年。おっきくなったなぁ…（5枚目が去年です)」と被布を着こなす1年前の長男の姿も紹介した。
投稿では「乾杯のときは必ず、ママ、いつも頑張ってくれてありがとう！ママ、いつも絵本読んでくれてありがとう！ママ、いつも大好きしてくれてありがとう！怪獣も大好きだよ！おつかれー！かんぱーい！って言ってくれます」と明かし、「これからもすくすく元気に大きくなぁれ♪みーんな怪獣くんのこと大好きだよ!!」と息子への愛をつづった。
さらに「こういうお祝い事、必ず付き合ってくれる両親と妹家族のみんな、いつも本当にありがとう」「妹ちゃんよ、お着物も貸してくれてありがとう」「素敵な思い出になりました」と、家族親戚への感謝も忘れなかった。
コメント欄には「凛々しくて優しい怪獣くん」「お着物姿素敵」「幸せそう」「着物姿美しい」「今まで見てきた方でやっぱり一番綺麗」などの声が寄せられている。
片岡は2017年8月、元横浜DeNAベイスターズ投手でラーメン店経営者の小林公太さんから日本テレビ系『24時間テレビ』でプロポーズを受け、その後結婚。22年6月に第1子となる男児の出産を発表した。なお、今年1月に自身のインスタグラムを通じて小林さんとの離婚を報告している。
