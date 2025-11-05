『ドラクエ』4コマ漫画、緊急重版に編集部＆作者感謝 令和に復活で品切れ状態「随時追加対応しております」
10月30日に発売されたゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの4コマ漫画『ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 ニセ勇者本』が、売り上げ好調で緊急重版されることが5日、少年ガンガン編集部より発表された。
【画像】勇者のクズな一言に竜王ツッコミ？公開された『ドラクエ』4コマ漫画
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』のリメイクで最新作『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』が10月30日に発売されたこともあり、同漫画が大注目。少年ガンガン編集部は、公式Xにて「10月30日発売の「ニセ勇者本」が大好評につき早くも重版決定しました！ご購入いただいた読者の皆様、本当にありがとうございました！！」と緊急重版を告知。
反響については「一部書店様では品切れが発生しておりましたが随時追加対応しております。重版出来（11月中旬UP予定）まで今しばらくお待ち下さいませ」と伝えた。
作者の柴田氏も自身のXを更新し「現在『ドラゴンクエスト4コママンガ劇場ニセ勇者本』紙の本が、Amazon、楽天と品切れ状態となっております。電子版は注文可能で、また書店さんの方は紙の本もまだ充分に置いてある所もあるようです。ネットで紙の本を購入希望の方々には、お待たせすることになり誠に申訳ございません」と報告。
続けて「現在ヨドバシ.com、アニメイト通販も紙の本は品切れ状態となりました。電子版は注文可能で、また店舗によっては紙の本もまだ充分に置いてある所もあるようです。ネットで紙の本を購入希望の方々には、お待たせする状態が続いている事を重ね重ねお詫び申し上げます」とし、「一部書店様で品切れが発生しておりましたが、随時追加対応しております。まだ補充されていない店舗もございますが、今しばらくお待ちくださいませ。お待たせして大変申し訳ございません」と驚いている。
『ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 ニセ勇者本』は、1990年代にドラクエファンを大爆笑の渦に巻き込んだ4コマ漫画が令和に復活したもので、SNSに掲載された令和の新作を大ボリュームで収録。柴田氏の代表作『南国少年パプワくん』や驚きのタイトルとのコラボ4コマ、当時の制作秘話と描きおろしを交えて収録されている。
